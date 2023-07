Swiatek muss in Warschau in die Verlängerung

Lange sah Iga Swiatek wie die sichere Siegerin gegen die Belgierin Yanina Wickmayer aus. Die Polin führte mit 6:1 und 5:2 im Halbfinale von Warschau. Doch Wickmayer kämpfte sich heran. Dann musste das Spiel bei 5:5 unterbrochen werden. Es geht morgen um 12 Uhr weiter. Im Endspiel wartet danach auf die Siegerin eine Deutsche.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 20:58 Uhr

Es könnte der Sonntag der Heimatsiege werden. In Hamburg steht Alexander Zverev im Finale gegen Laslo Djere und greift nach dem Titel in seiner Geburtsstadt. Ähnliches vollzieht Iga Swiatek in ihrer Geburtsstadt Warschau. Doch sicher ist es noch nicht. Iga Swiatek konnte gegen die Belgierin Yanina Wickmayer Matchbälle im zweiten Satz nicht verwandeln und ließ die Gegnerin wieder auf 5:5 herankommen. Doch dann wurde es zu dunkel und das Spiel musste unterbrochen werden und wird morgen um 12 Uhr mittags fortgesetzt.

Im Endspiel trifft die Siegerin am Sonntag danach auf die Deutsche Laura Siegemund, die sich in drei Sätzen gegen ihre Landsfrau Tatjana Maria durchsetzen konnte und am Samstag Vormittag auch ihr Viertelfinale bestreiten musste, weil der Regen den Spielplan in der polnischen Hauptstadt kräftig durcheinander gewirbelt hatte.