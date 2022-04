Taktik: Was tun mit den kurzen Bällen?

Der Beginn der Sandplatzsaison bringt mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder die Rückkehr des gepflegten Drop Shots. Der selbst die besten Profis vor Probleme stellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2022, 20:14 Uhr

© Getty Images Setzt Stefanos Tsitsipas da etwa schon wieder zu einem Stopp an?

Man muss es ja nicht gleich anstellen wie Hugo Gaston bei den French Open im Herbst 2020. Der Franzose quälte zunächst Stan Wawrinka und dann einen nach seinem tiefen Titel-Run bei den US Open doch deutlich ermatteten Dominic Thiem mit gefühlt jeweils mehreren hundert Stoppbällen. Andererseits: Warum denn nicht? Je tiefer der Boden, umso weniger stehen die Kugeln auf. Und Ende September in Paris spielen sich die Courts im Stade Roland Garros komplett anders als beim regulären Termin im Frühjahr.

Vergangene Woche in Monte-Carlo feierte der Drop-Shot jedenfalls wieder fröhliche Urstände. Lorenzo Musetti etwa zwirbelte den Ball gerne mit der Vorhand ein, Grigor Dimitrov perfektionierte seinen Rückhand-Slice auch über die kurze Distanz. Überraschungsfinalist Alejandro Davidovich Fokina ließ sich da auch nicht lumpen, dem Spanier eilt schon fast derselbe Ruf voraus wie Hugo Gaston. Und Stefanos Tsitsipas? Der hatte mit seinem Rückhand-Longline-Stop im Endspiel wenig Fortune. Überzeugte allerdings gegen Alexander Zverev im Halbfinale mit der Stopp-Angriffsball-Variante, in der er seinem kurz gespielten Ball nachging. Zverev, sichtlich nicht auf der Höhe seiner körperlichen Schaffenskraft, wusste damit nicht viel anzufangen.

Tsitsipas mit Stopp als Angriffsball

Was aber tun? Im Fall der Version von Tsitsipas ließe sich bei rechtzeitigem Erreichen des Balles die gute alte Lendl-Muster-Schule anwenden. Durch den Mann durch. Und das mit Tempo. Zverev hat dies einmal versucht, sein Ball landete indes hinter der Grundlinie, Tsitsipas konnte rechtzeitig ausweichen.

Bleibt der Gegner nach dem Drop Shot an der Grundlinie, böte sich ein Gegenstopp an. Alleine: Die Topspieler anno 2022 sind so flink, auch mental, dass sie diesen Versuch früh erkennen und zumeist erlaufen. Auf einen tiefen Ball mit schnellem Handgelenk der Kugel Tempo und Spin zu verleihen, ist fast unmöglich. Bleibt also keine andere Möglichkeit, als mit einer geschobenen Vor- oder Rückhand den Gegner in die Defensive zu zwingen? Wahrscheinlich. Und warum nicht auch mal in die Mitte an die Grundlinie, um dem Stoppenden weniger Winkel für einen Passierschlag zu geben?

Dabei haben aber gerade die letzten Tage wieder gezeigt: Wer über einen passablen, zuverlässigen Stoppball verfügt, ist auf Sand klar im Vorteil. Solange der Plan auch für den darauffolgenden Ball noch stimmt. Es sei denn, man platziert die Stoppbälle so brillant wie Dominic Thiem gegen John Millman am heutigen Dienstag in Belgrad. Dann muss man sich um nichts mehr weiteres kümmern.