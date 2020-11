Taro Daniel gewinnt das Tennis Challenger Hamburg

Der Sieger des Tennis Challenger Hamburg presented by Tannenhof steht fest: Taro Daniel aus Japan setzte sich im Finale am DTB-Bundesstützpunkt Hamburg gegen den Österreicher Sebastian Ofner klar mit 6:1 und 6:2 durch.

Taro Daniel hat sich in Hamburg den Titel geholt

Die gesamte Woche über hatte sich Taro Daniel von Match zu Match gesteigert und gab auf dem Weg ins Finale nur zwei Sätze ab. Im heutigen Endspiel am DTB-Stützpunkt in Hamburg Horn gegen Sebastian Ofner zeigte er ein fast perfektes Match und holte sich verdient den Titel beim Tennis Challenger presented by Tannenhof.

Von Beginn an setzte der 27-jährige Japaner seinen österreichischen Gegner, der mit leichten Schulterproblemen zu kämpfen hatte, mit seinem aggressiven Spiel unter Druck. Ofner war vor allem beim starken Aufschlag seines Gegenüber machtlos und fand überhaupt nicht in die Partie. Nach 25 Minuten Spielzeit ging der erste Durchgang mit 6:1 an den an Position zwei gesetzten Daniel.

Ein ähnliches Bild in Satz zwei: Einem ersten frühen Break zum 2:1 ließ die ehemalige Nummer 64 der Weltrangliste ein weiteres zum 5:2 folgen. Bei eigenem Aufschlag verwandelte er dann nach 1:10 Spielzeit seinen 5. Matchball zum 6:1 und 6:2-Sieg.

„Ich hatte eine großartige Woche in Hamburg und habe mich spielerisch immer weiterentwickelt. Heute habe ich es meinem Gegner sehr schwer gemacht und ihn nie ins Spiel kommen lassen. Ich bin sehr glücklich und hoffe, dass ich den Schwung mit ins nächste Turnier nehmen kann“, sagte Taro Daniel bei der Siegerehrung.

Mit dem Sieg beerbt der Japaner Botic van de Zandschulp (Niederlande), der die Erstausgabe des Tennis Challenger Hamburg presented by Tannenhof im vergangenen Jahr gewinnen konnte.