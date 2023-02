Taylor Fritz: Nach dem "High" wird es richtig knifflig

Der positive Trend der Tennis-Nation USA hält an. Mit Taylor Fritz haben die Vereinigten Staaten wieder einen Top-5-Spieler in ihren Reihen. Doch die nächste Wochen werden zeigen, wie nachhaltig sein Erfolg ist.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 08:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Taylor Fritz ist der erste Amerikaner seit Andy Roddick im Jahr 2009, der eine Top-5-Platzierung in der Weltrangliste erreicht.

Noch spucken ihn die Computer zwar nur theoretisch als Top-5-Player aus, aber nach seinem fünften Karrieretitel in Delray Beach wird seine Platzierung am 27. Februar offiziell. In Florida kämpfte Fritz am Sonntag Miomir Kecmanovic in drei Sätzen nieder. Fritz musste in den dritten Satz, obwohl er in Satz zwei bereits Matchball gehabt hatte. Doch der inzwischen 25-Jährige ließ sich von der unfreiwilligen Verlängerung nicht aus dem Tritt bringen – mit der höchsten Karriere-Platzierung als Belohnung, da sowohl Andrey Rublev als auch Rafael Nadal in dieser Woche 500 Punkte verlieren und somit zurückfallen werden.

Für Fritz wird es danach allerdings knifflig: Beim Masters Turnier in Indian Wells, das am 20. März beginnt, muss der US-Boy als Vorjahressieger 1000 Punkte verteidigen. Bereits 2021 erreicht er in der kalifornischen Wüste das Halbfinale.

Der Erfolg von Fritz geht dabei einher mit einem positiven US-Trend: Er ist einer von elf amerikanischen Männern, die derzeit in den Top-50 rangieren, den Sprung geschafft hat.