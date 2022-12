Taylor Fritz schlägt Daniil Medvedev im Schaukampf-Finale

Taylor Fritz hat das Schaukampf-Turnier in Saudi-Arabien gewonnen. Der US-Amerikaner besiegte im Endspiel Daniil Medvedev mit 7:6 (5) und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2022, 20:19 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat in Saudi-Arabien Daniil Medvedev geschlagen

Medvedev hatte in beiden Sätzen durchaus Chancen, seinem Gegner das ein oder andere Aufschlagspiel abzunehmen. Aber in den entscheidenden Phasen - also auch in den Tiebreaks - konnte sich Taylor Fritz stets auf seinen Aufschlag verlassen.

Daniil Medvedev hatte auf seinem Weg ins Finale zum Auftakt Comebacker Alexander Zverev besiegt. Der Deutsche wiederum konnte zum Auftakt gegen Dominic Thiem gewinnen.