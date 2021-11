Team Thiem komplett: Dominic Thiem holt sich neuen Physio

Das Team Thiem ist wieder komplett. Wie die österreichische Gratiszeitung Heute berichtete, hat der 28-Jährige sein Team mit der Verpflichtung von Neo-Physio Carlos Costa final formiert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.11.2021, 18:43 Uhr

Dominic Thiem hat den letzten offenen Posten in seinem Team besetzt

Aktuell ist bei Dominic Thiem harte Arbeit angesagt. Während sich andere - wie etwa Alexander Zverev - erst am Sonntag in die wohlverdiente Winterpause verabschiedeten, schuftet der Österreicher an seinem Comeback. Die Zeit des Pausierens, welche zwangsläufig durch eine Handgelenksverletzung hervorgerufen wurde, ist nun endgültig vorbei.

Die Bilder machten bereits den Anschein, nun gibt es auch eine vorsichtige Bestätigung aus dem Dunstkreis des Weltranglisten-Fünfzehnten: Das Handgelenk hält, Probleme bei den Schlägen bereite es dem Lichtenwörther keine mehr. Das geht aus einem Bericht der österreichischen Gratiszeitung Heute hervor, der konstatierte, dass weder die kritische Klappbewegung der Vorhand beim Ausschwung noch die einhändige Rückhand derzeit beeinträchtigt seien.

Thiem holt neuen Physio

Passend dazu scheint der Niederösterreicher nun auch sein Team komplettiert zu haben. Heute berichtete, dass in Zukunft Carlos Costa die Agenden des Physiotherapeuten für Dominic Thiem übernehmen wird. Der 35-jährige Portugiese arbeitete unter anderem mit Tommy Haas oder Kevin Anderson zusammen, dem Tschechen Tomas Berdych begleitete Charlie - wie Costa auf der Tour genannt wird - zudem bei dessen Comeback.

Diese Erfahrung wird auch in der aktuellen Situation von Dominic Thiem vonnöten sein, der Weltranglisten-Fünfzehnte plant, beim am 16. Dezember startenden Exhibition-Turnier in Abu Dhabi seinen ersten Auftritt nach der Verletzung zu bestreiten. Eine Rückkehr, die der 28-Jährige jedenfalls herbeisehnt: "Ich freue mich extrem auf mein altes Tour-Leben. Mein gewohnter Tennis-Rhythmus geht mir ab."