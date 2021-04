Teenager auf dem Vormarsch: Musetti putzt Novak, auch Alcaraz gewinnt

Die Teenager Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz haben in ihren Erstrunden-Aufgaben in Cagliari und Marbella starke Leistungen gezeigt. Musetti schlug Dennis Novak ebenso in zwei Sätzen wie Alcaraz Nikola Milojevic. Musetti gewann dabei mit 6:0 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2021, 15:38 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti mach auch am Netz eine gute Figur

Musetti legte gegen Novak bei schwierigen Bedingungen einen Blitzstart hin: Dem Break zum 1:0 ließ der Italiener zwei weitere folgen, gewann den ersten Satz nach 21 Minuten Spielzeit mit 6:0. Exakt zwei Jahre übrigens, nachdem Musetti seine ersten Punkte für die ATP-Weltrangliste verbucht hat. Der Teenager massierte zu Beginn vor allem die Vorhand von Novak, der mit den böigen Wind und dem heavy Spin seines Gegners nicht zurecht kam.

Durchgang zwei begann gleich wieder mit einem Break - und das, nachdem Novak zunächst ein 0:40 aufgeholt hatte. Der Österreicher vergab im Anschluss eine Chance auf das Rebreak, musste seinen Aufschlag zum 0:3 zu null abgeben. Nach etwas mehr als einer Dreiviertl-Stunde Spielzeit hob Novak nicht ohne Ironie seine Arme: Er hatte endlich den ersten Spielgewinn geschafft.

Musetti nun gegen Evans

Zu holen war für den werdenden Vater aber nichts mehr. Nach 52 Minuten Spielzeit hatte es Novak überstanden: 6:0, 6:1 für den Lokalmatador. Im Achtelfinale trifft Musetti auf Turnierfavorit Daniel Evans. Der Brite hat in Runde eins ein Freilos genossen.

Im Parallel-Turnier in Marbella zeigte Carlos Alcaraz ebenfalls eine starke Leistung. Der 17-jährige Spanier gewann gegen den Qualifikanten Nikola Milojevic mit 7:6 (3) und 6:3 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Feliciano Lopez und Taro Daniel.

