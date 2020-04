Tennis United, Ausgabe 3: Auch hier regieren Roger Federer und Rafael Nadal

In Zeiten wie diesen rückt die große Tennisfamilie ganz nah zusammen. So zu sehen auch in der dritten Episode von „Tennis United“, wieder moderiert von Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2020, 08:21 Uhr

© YouTube Was für eine Freude! Rafa, Bethanie, Vasek und Roger ...

Alleine die Einstiegsszene in die dritte Ausgabe von „Tennis United“ ist das Eintrittsgeld schon wert: Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil laben sich nicht nur an der technischen Inkompetenz von Roger Federer und Rafael Nadal, nein, sie bringen sich selbst dank findiger Video-Schnittmeister auch selbst in die Konversation ein.

Als einer der Stargäste darf Felciano Lopez den Ablauf der virtuellen Madrid Open erklären. Victoria Azarenka, eine der Teilnehmerinnen, lässt im voraus schon mal wissen, dass ihr Charakter im Spiel kein netter ist. „Gibt es bei diesem Event auch Strafen für das Fluchen?“, wollte die Weißrussin, wohl nicht ohne Grund, von Turnierdirektor Lopez wissen. Das kleine Quiz bewältigten die beiden Charismatiker mit Charme und Humor.

Auch mit am Start: Johanna Konta und Stefanos Tsitsipas, die einige Fragen der Tennisfans beantworten konnten. Schaut Euch das an!