„Tennis United“: Kein Zumba für Fabio Fognini

In der zweiten Ausgabe von „Tennis United“ haben die Gastgeber Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil auch mit Fabio Fognini und Flavia Pennetta geplaudert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2020, 17:12 Uhr

© ATP Großartige Stimmung bei Tennis United, Ausgabe 2

So schaut das also aus, zuhause beim italienischen Tennis-Traumpaar Flavia Pennetta und Fabio Fognini: Mutti und Vati schlagen auf der Terasse auf der Terrasse ein paar Bälle, sobald die elterlichen Pflichten nicht rufen. Da nimmt es Fabio mit den Zeiten für das Schlafengehen für Federico und Farah nicht ganz so genau - was bei Flavia auf wenig Zustimmung stößt. Immerhin: Die US-Open-Siegerin von 2015 treibt so viel Sport als möglich. Hoch im Kurs steht dabei gerade Zumba. Dafür allerdings kann sich Fabio nicht begeistern.

Was die Zuschauer ebenso erfahren: Haben die beiden jemals etwas bei einem ATP- oder WTA-Turnier gestohlen? Den eigenen Schläger bespannt? Ohne Warm-Up ein Match bestritten? Die Antworten haben die Moderatoren Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil zum Lachen gebracht. Schaut Euch das an!