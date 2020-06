Tennis United: Martina Navratilova und James Blake haben Hoffnung

Der weltweite Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit hat bekanntlich auch im Tennissport seinen Niederschlag gefunden. Martina Navratilova und James Blake begrüßen diese Entwicklung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2020, 08:08 Uhr

© YouTube Die große Martina Navratilova und James Blake zu Gast bei Tennis United

Dass sich Tennisspieler zu gesellschaftlichen Themen positionieren, ist nicht neu. Schon vor Jahrzehnten haben zunächst Billie-Jean King und nach ihr Martina Navratilova soziale Veränderungsprozesse (zumindest in der Tennisblase) angestoßen, Arthur Ashe wiederum zeigte sich als Vorreiter gegen den Rassismus. Genau zu diesem Thema haben sich in den vergangenen Wochen einige Spielerinnen nachhaltig positioniert, angeführt von Cori Gauff und Naomi Osaka.

Die jüngste Ausgabe von Tennis United machte nun genau diese Proteste zum Thema - und hatte in James Blake einen Mann zu Gast, der genau weiß wovon er spricht. Blake, seit vergangenem Jahr Turnierdirektor beim ATP-Masters-1000-Event in Miami, wurde erst vor wenigen Jahren Opfer eines Polizei-Übergriffs in New York City. Der ehemalige Top-Ten-Spieler hat dennoch Hoffnung.

Blake und Navratilova sehen Fortschritte

„Jüngere Spieler beginnen, den Weg vorzugeben“, so Blake im Gespräch mit Gastgeberin Bethanie Mattek-Sands. „Sie sind es, die sich neuen Gedanken öffnen und sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. So viele Barrieren sind niedergerissen worden, und für mich waren das manchmal Risse, Risse, Risse - die dann von Leuten wie Martina, Serena und Venus, von Arthur Ashe und von Althea Gibson endgültig eingerissen wurde.

Die angesprochene Martin Navratilova nahm an der Diskussion ebenfalls teil. Und berichtete von ihrem Kampf gegen Homophobie. „Es hat sich nur langsam ergeben, dass homosexuelle Leute sich dazu bekannt haben, und sie bekommen nun dafür immer weniger Aufmerksamkeit. Das war die ganze Idee hinter der Sache“, erklärte die legendäre Linkshänderin. „Ich bin auf die Straße gegangen, damit irgendwann niemand mehr auf die Straße gehen muss. Wir marschieren noch immer, aber es ist gut, dass wir diese Schritte vorwärts machen, dass Leute kein Problem mehr (mit der Homosexualität, Anm. der Redaktion) haben.“