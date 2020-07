„Tennis United“ - Russische Männer mit kurzen Zündschnüren

In der aktuellen Ausgabe von „Tennis United“ begrüßen Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil neben der aktuellen russischen Top-Garde auch zwei Legenden.

Überrascht schien keiner der Teilnehmer der aktuellen Ausgabe von „Tennis United“ zu sein, als Karen Khachanov bei Aufnahmestart noch offline war. Mn müsse seinem Landsmann immer einen Termin 30 Minuten vor der eigentlichen Startzeit geben, flachste Daniil Medvedev, dann könne man mit Khachanov rechnen. Der stieg allerdings gleich mit vollem Tempo in die Sendung ein - un erinnerte sich an Juniorenzeiten, in denen Medvedev sein Spielgerät bei ungünstigem Matchverlauf mit Verve in den Wald gefeuert hätte. Schade nur, dass es davon keine Video-Aufnahmen gäbe.

Auch die Zündschnur bei Andrey Rublev ist bekanntermaßen eher kurz. Nicht nur auf dem Tennisplatz, wie Medvedev zu berichten wusste. „Andrey wird richtig sauer, wenn man ihn `Jannik´ nennt, weil er ein bisschen wie Jannik Sinner aussieht. Während der Australian Open ist er in die Umkleidekabine gekommen, und ich habe gesagt: `Hi, Jannik. Wie geht es Dir?´ Er war böse, ist zehn Minuten später wiedergekommen und hat gesagt: `Dann bist Du aber Davydenko´.“

Letzterer fehlte in der Runde, dafür waren mit Yevgeny Kafelnikov und Marat Safin die beiden letzten russischen Grand-Slam-Sieger mit dabei. Die beiden entdeckten Parallelen zwischen den aktuellen Top-Spielern zu ihrer eigenen Vergangenheit. „Als ich ein Top-Ten-Spieler wurde, war Marat sechs Jahre jünger als ich und wollte mich einholen“, erinnerte sich Kafelnikov. „Wir hatten einen gesunden Wettstreit miteinander und der eine hat den anderen angetrieben. Jetzt haben wir drei Jungs, die in den Top 20 sind, und die drei messen sich ständig miteinander. Das ist der Grund dafür, warum das russische Tennis im Moment so erfolgreich ist.“