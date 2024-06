Thiem gegen Monfils oder Grand-Slam-Champion gegen Tennis-Entertainer

Es ist am Montag der ganz große „Kracher“ in der Auftaktrunde der mit 1.005.340 Euro dotierten Mallorca Championships presented by waterdrop® in Calvia! Die Rede ist vom Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Gael Monfils, das auf dem Centre Court im Mallorca Country Club nicht vor 18.00 Uhr beginnt. Für den österreichischen US-Open-Champion 2020 ist es die Rückkehr an den Ort, an dem seine Karriere vor drei Jahren eine dramatische Wende nahm.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 19:10 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Dominic Thiem beim Training im Mallorca Country Club

Damals hatte die frühere Nummer drei der Weltrangliste im Achtelfinale gegen den Franzosen Adrian Mannarino jene Handgelenksverletzung im rechten Schlagarm erlitten, die Thiem als einen der Gründe anführte, warum er seine beeindruckende Karriere nach dieser Saison beenden wird.

Die Verletzung spiele aber jetzt überhaupt keine Rolle mehr. „Ich bin damals schon mit ein bisschen Schmerzen hergekommen, die jedes Jahr auf Rasen da waren, vielleicht auch wegen den schweren Bällen. Dann ist hier halt die Verletzung passiert. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Handgelenk schon von den Anstrengungen in den Jahren davor stark vorbelastet war. Es hat auch der Arzt gesagt, wenn es nicht hier passiert wäre, wäre es ziemlich sicher wo anders passiert“, sagte Thiem, bei dem die Vorfreude auf den Showdown mit dem französischen Tennis-Entertainer Gael Monfils sehr groß ist.

„Es ist einerseits eine schwierige Auslosung, aber andererseits auch eine geile. Gael Monfils ist jetzt auch schon 37, aber eine der großen Figuren in den letzten zehn bis 15 Jahren. Einer, den jeder Tennisfan kennt und liebt“, betonte Thiem. „Wir haben schon einige sehr geile Matches gehabt. Vielleicht wird es das letzte Match zwischen uns beiden und ich freu mich drauf.“

Ofner an starken Gegnern gescheitert

Mit Sebastian Ofner ist am Montag auch Österreichs aktuelle Nummer eins gegen den spanischen Lokalmatador Jaume Munar im Einsatz. Ofner rechnet sich gegen den 27-jährigen Mallorquiner gute Chancen auf ein Weiterkommen aus. „Erspielt sein bestes Tennis sicher auf Sand, aber man muss in jeder Partie zu 100 Prozent ready sein und seine Leistung bringen, sonst reicht es nicht“, weiß Ofner.

Bei seinen zwei bisherigen Rasen-Turnieren in dieser Saison war der Steirer in Stuttgart (gegen den späteren Sieger Jack Draper/GBR) und in Halle (gegen Zhizhen Zhang/CHN) zwar jeweils in der ersten Runde ausgeschieden, zeigte dabei aber ansprechende Leistungen. „Die zwei Partien waren wirklich auf einem guten Niveau, ich habe aber das Quäntchen Glück nicht auf meiner Seite gehabt. Ich muss einfach dranbleiben, dann werde ich auch wieder Matches gewinnen. Im Tennis geht das so schnell, man darf nur nicht aufgeben“, gab sich Ofner kämpferisch.

Aus deutscher Sicht hat sich Maximilian Marterer am Sonntag durch ein 6:4, 3:6, 6:2 in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde über den Jordanier Abdullah Shelbayh einen Platz im 28er-Hauptfeld gesichert, in dem es in der Auftaktrunde zum Duell mit dem Briten Paul Jubb kommt, der sich ebenfalls erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat. Nach der Absage des Australiers Jordan Thompson wegen einer Rückenblessur bekommt es Vorjahres-Halbfinalist Yannick Hanfmann nun mit Adam Walton(AUS) und damit ebenfalls einem Qualifikanten zu tun.