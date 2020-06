Thiem-Manager Herwig Straka - „Es war ein Geben und Nehmen“

Welche Vereinbarungen hat die ATP mit der USTA hinsichtlich der Teilnahme der Spitzenspieler bei den US Open 2020 getroffen? Der Manager von Dominic Thiem, Herwig Straka, hat dazu im tennisnet-Podcast „Quiet, please“ Stellung genommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2020, 16:38 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem und Manager Herwig Straka

Dass ein ATP-Tour-250-Turnier während eines Grand-Slam-Events über die Bühne geht, dieser Umstand ist der Corona-Pandemie geschuldet. Und vielleicht auch ein bisschen der Hartnäckigkeit von Kitzbühel-Chef Alexander Antonitsch („lästig war ich schon“). Fakt ist aber: Am 8. September werden bei den Generali Open die Matches des Hauptfeldes beginnen, während in New York noch der zweite Major-Champion des Jahres 2020 gefunden werden muss.

In der Brust der österreichischen Tennisfans sitzen nun zwei Herzen: Das eine schlägt für ein weites Vordringen von Dominic Thiem bei den US Open, vielleicht sogar den ersten Grand-Slam-Erfolg des Niederösterreichers. Das würde allerdings bedeuten, dass Thiem seinen 2019 am Fuße des Kapsfelds errungenen Titel in Kitzbühel nicht verteidigen kann. Denn eines haben die ATP und die USTA ausgehandelt: Ein Mitglied der Top Ten darf bei den Generali Open 2020 nur starten, wenn er zuvor auch im National Tennis Center aufgeschlagen hat.

Kitzbühel als Vorbereitung auf Madrid

„Es war ein Geben und Nehmen“, erläuterte Thiems Manager Herwig Straka in der jüngsten Ausgabe des tennisnet-Podcasts „Quiet, please“. Die US Open hätten neben all den viel diskutierten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit auch eine deutliche Reduktion des Preisgeldes ins Auge gefasst. Das aber war mit der ATP nicht zu machen. Im Gegenzug sicherte die Spielervereinigung jedoch zu, dass ihre besten Professionals nicht auf New York verzichten und gleichzeitig ihre Sandplatzsaison in Kitzbühel beginnen.

Nachdem die Deadline für die letzten beiden Wildcards für das 28er-Raster bei den Generali Open aber extrem spät gesetzt wurde, bleiben den Veranstaltern immer noch viele Optionen. „Wir sprechen von zwölf Spielern, die in New York noch am Start sind“, so Straka weiter. Es blieben also 116 der ursprünglichen US-Open-Starter, die auch in Kitzbühel spielen könnten. Planungssicherheit kann es für Alex Antonitsch und sein Kitzbüheler Team also nicht geben. Die Chancen auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld Anfang September sind dennoch sehr große. Zumal der neue Terminkalender für die legendäre Sportstadt spricht. „Madrid ist auf 800 Meter, Kitzbühel auf 750 - es wäre für alle Leute also auch eine gute Vorbereitung auf das 1000er.“