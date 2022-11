Thiem und Zverev bilden ein Team in Dubai

Dominic Thiem und Alexander Zverev spielen bei der World Tennis League in Dubai auf derselben Seite des Netzes. Wie die Aufstellung der anderen Teams aussieht und der Turniermodus funktioniert.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 13.11.2022, 07:13 Uhr

© Getty Images Thierev endlich wieder vereint

Nicht nur ein Mixed Tennisturnier, sondern „die größte Show auf dem Platz“ verspricht das vom 19. bis zum 24. Dezember laufende Event in Dubai. 18 Weltklasse-Tennisspieler treffen auf sechs Künstler und verschmelzen zu einer Symbiose. Jeder Tag endet mit einem Konzert von einem der besten Künstler der Welt. Mit dabei sind unter anderem der DJ Tiesto, der DJ Armin van Burren, der Musiker Wizkid und der Sänger Ne-yo.

Die Aufstellung

Es gibt vier Teams à vier oder fünf Spieler, die gegeneinander antreten. Team „Falcons“ mit Sabalenka, Djokovic, Dimitrov und Badosa. Team „Hawks“ bestehend aus Zverev, Thiem, Rybakina und Kontaveit. Team „Kites“ mit Bouchard, Auger-Aliassime, Swiatek, Monfils und Mirza. Und abschließend Team „Eagles“ angeführt von Kyrgios mit Seppi, Garcia, Andreescu und Bopanna. Die Partien werden wie die ATP/WTA Finals im Round-Robin Modus entschieden. Pro Tag erwartet uns ein Herren-, ein Dameneinzel und ein Mixed-Doppel.

Thiem und Zverev wieder vereint

Dominic Thiems und Alexander Zverevs berühmtestes Aufeinandertreffen war das Finale der US Open 2020. Diesen Krimi entschied der Österreicher schließlich für sich, aber man sah spätestens bei der Umarmung am Netz, dass die beiden Athleten eigentlich miteinander statt gegeneinander antreten sollten. Nun wird der Traum der befreundeten Tennisspieler wahr und zwar in einer würdigen Konstellation. Der deutsche Goldmedaillengewinner wird sein Comeback gegen Novak Djokovic austragen und tritt danach gegen Nick Kyrgios an. Thiem spielt Doppel mit Anett Kontaveit gegen Dimitrov/Badosa und Bopanna/Andreescu. Sein Einzel bestreitet er am 22. Dezember gegen den Franzosen Gael Monfils.

Den Spielplan finden Sie hier.