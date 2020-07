Thiem´s 7 live: Matteo Berrettini vs. Dennis Novak im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Tag von Thiem´s 7 treffen in Kitzbühel Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, und US-Open-Halbfinalist Matteo Berrettini aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:45 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2020, 16:29 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini und Dennis Novak bestreiten das dritte Match des Tages

Novak kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Kitzbühel: Österreichs Nummer zwei, der Anfang des Jahres erstmals unter die besten 100 Spieler der Welt einzog, hat am Samstag in Oberpullendorf den österreichischen Staatsmeistertitel geholt. Matteo Berretini wiederum war während der vergangenen Wochen beim Ultimate Tennis Showdown in der Akademie von Patrick Mouratoglou beschäftigt.

Novak vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dennis Novak und Matteo Berrettini gibt es ab ca. 15:45 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Matchtracker.