Thiem´s 7: Thiem nach Sieg gegen Bautista Agut im Endspiel

Dominic Thiem hat nach hartem Kampf den Einzug in das Finale von Thiem´s 7 in Kitzbühel geschafft. Der Österreicher besiegte Roberto Bautista Agut mit 6:7 (5), 6:2 und 6:2.

zuletzt bearbeitet: 10.07.2020, 16:19 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Freitag in Kitzbühel

Vor dem freitäglichen Treffen in Kitzbühel hatten Thiem und Bautista Agut viermal das gegenseitige Vergnügen gehabt, drei Partien fanden davon 2015 in relativ kurzen Abständen statt. Und gingen allesamt an den Spanier, während sich Thiem erstmals 2018 in St. Petersburg auf dem Weg zum dortigen Turniersieg gegen „RBA“ durchsetzen konnte.

Wie schon in den letzten Tagen hatte sich auch für die Halbfinalmatches sportliche Prominenz für die Tribünen angesagt: Anna Veith und Nicole Schmidhofer waren der Einladung nach Kitzbühel gefolgt, ebenso wie gestern Biathlon-Legende Dominik Landertinger oder am Mittwochabend der Abfahrts-Olympiasieger von 2002 Fritz Strobl.

Thiem gegen Rublev oder Berrettini

Das Match begann ganz nach dem Geschmack von Thiem und den 500 zugelassenen Zuschauern im Kitzbüheler Tennisstadion: Der Lokalmatador nahm seinem Gegner gleich zweimal den Aufschlag ab, führte schnell mit 4:1. Bautista Agut behielt die Ruhe, glich zum 4:4 aus. Danach ging es mit dem Aufschlag bis ins Tiebreak, in dem Thiem bei 5:5 einen Rückhand-Volley-Sitzer ausließ. Bautista Agut sagte Danke, servierte aus, Thiem zertrümmerte einen Schläger, wurde dafür von Damien Dumusois verwarnt.

Der wohltemperierte Wutausbruch brachte Thiem wieder zurück in die Spur, der zweite Durchgang ging mit 6:2 an Österreichs Nummer eins. Auch in der Entscheidung schlug Thiem als Erster zu: Mit einem grandiosen Inside-Out-Winner mit der Vorhand holte er sich das Break zum 3:1. Den ersten Matchball gab es beim Stand von 5:2, Thiem schlug gleich direkt zu.

Der Endspielgegner Thiems wird im zweiten Halbfinale zwischen Matteo Berrettini und Andrey Rublev ermittelt.

