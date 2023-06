Thiems ernüchternde Bilanz zum Tag des Grauens

Genau zwei Jahre ist es am heutigen Tag her, dass sich Dominic Thiem beim ATP-Turnier in Mallorca am Handgelenk verletzte und zu einer 8-Monatigen Turnierpause gezwungen wurde. Der Weg zurück in die Weltspitze gestaltet sich aus mehreren Gründen nach wie vor schwierig.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 15:35 Uhr

© GEPA Pictures Für Dominic Thiem gibt es noch viel zu tun auf dem Weg in die Weltspitze.

Physio Alex Stober ahnte es schon direkt in dem Moment, als Dominic Thiem am 22.06.2021 beim ATP 250-Event auf Mallorca das Match gegen den Franzosen Adrian Mannarino in Führung liegend aufgeben musste. Mit den Worten „Knacken ist nie ein gutes Zeichen“ befürchtete er damals schon eine längere Leidenszeit, die den Lichtenwörther letztlich acht Monate vom Turniertennis abhalten sollte.

Waren die Ergebnisse zu Beginn mit dem bewährten Team überschaubar, sollte die Runderneuerung des Teams um den 29-jährigen die Trendwende einleiten und den Weg von außerhalb der Top 100 zurück in die Weltspitze ebnen. Zwar ist mit der Rückkehr in den zweistelligen Bereich im ATP-Ranking der erste Schritt geschafft, doch gemessen an den Erwartungen ist die bisherige Bilanz eher ernüchternd.

An der Tagesordnung waren vor der Verletzung noch große Matches, Siege, Finalteilnahmen, die auf eine Selbstverständlichkeit im Spiel zurückzuführen waren. Gegenüber der Zeitung „Krone“ reflektierte Thiem vor kurzem: „Ich merke jetzt langsam, dass das alles andere als selbstverständlich war.“

Trotz der mageren Ausbeute von 25 Siegen bei insgesamt 54 Matches, die der US Open-Champion von 2020 bei seinen 36 Turnierteilnahmen seit dem Comeback erringen konnte, sieht sich die ehemalige Nr. 3 der Welt mit seinem neuen Trainer Benjamin Ebrahimzadeh langfristig gut aufgestellt. „Mein großes Ziel ist es, wieder an mein Leistungslimit zu kommen und die beste Version von mir selbst zu werden.“ Nächste Beweisprobe ist das Major-Event in Wimbledon, wo der Niederösterreicher seinen ersten Sieg auf Grand Slam-Ebene seit seiner Verletzung einfahren möchte.