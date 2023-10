Tommy Paul: „Tennis nur Sportart Nummer 20 in den USA“

Hat der Tennissport ein Aufmerksamkeitsproblem in den USA? Und wie sieht es in Deutschland und Österreich aus?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 17:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tommy Paul macht sich Sorgen um die Popularität des Tennissports

Fangen wir also mal ganz vorsichtig mit einer Liste der populärsten Sportarten in den USA an, gemessen am Gefühl, wie sehr diese Disziplinen in der öffentlichen Wahrnehmung das ganze Jahr über (nicht nur während der beiden Wochen, während der die US Open stattfinden) präsent sind: Ganz vorne rangiert sicherlich die National Football League (NFL) gefolgt von der National Basketball Association (NBA). Danach ist es reine Geschmacksache, ob man die Major League Baseball (MLB) oder College Football nennt, auch der Basketball der Studierenden erfreut sich großer Beliebtheit.

Finden sich noch 13 weitere Ligen, die mehr Fans in den USA fesseln, so wie es Tommy Paul am Rande des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai behauptet hat? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber das ist ja auch nicht der Punkt von Paul, der aktuell seine beste Saison hinlegt. Vielmehr geht es darum, dass in den USA abseits der Grand-Slam-Wochen medial Tennispause herrscht. Was man auch daran sieht, dass bei einem der größten Sportportale, si.com (Sports Illustrated), Tennis gar nicht als eigentsändiger Menüpunkt geführt wird.

In Deutschland regiert der Fußball

Und wie sieht es in Deutschland oder Österreich aus? Dabei geht es wohlgemerkt nicht darum, wie viele Menschen eine Sportart aktiv betreiben. Sondern wie viele bereit sind, für den Konsum Zeit und Geld zu opfern.

In Deutschland überstrahlt der Fußball alles, jede Konkurrenz-Veranstaltung wird eher als lokales Phänomen wahrgenommen - da hilft es auch nur bedingt weiter, dass die Basketball-Männer erst vor wenigen Wochen sensationell den Titel bei der Weltmeisterschaft geholt haben. Die Hallen - auch beim Handball und beim Eishockey - sind gut gefüllt. Abgebildet werden die Spiele der HBL, DEL und BBL aber nur noch im Stream.

Dominic Thiem garantiert Quoten

Volle Tribünen gibt es auch beim Tennis in Stuttgart (Frauen und Männer), München, Hamburg oder HalleWestfalen, zumindest an den Finaltagen. Aber zum Tagesgespräch über die Tennis-Bubble hinaus braucht es dann schon einen Olympiasieg von Alexander Zverev.

In Österreich wiederum hat Dominic Thiem mit seinen grandiosen Erfolgen den Tennissport in den letzten Jahren medial fast im Alleingang am Leben erhalten. Und der ORF, ServusTV und Sky haben gerne und erfolgreich übertragen. Was auch gezeigt hat, dass das Grund-Interesse in Österreich am Tennis prozentuell betrachtet wahrscheinlich höher ist als in Deutschland. Aber auch Thiem und Co. müssen sich in puncto Aufmerksamkeit hinter dem Fußball, dem alpinen Skisport und ja, ein rot-weiß-rotes Spezifikum, der Formel 1 anstellen.