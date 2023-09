Toni Nadal lässt mit Kritik an neuer Spielergeneration aufhorchen

Toni Nadal hat in der spanischen Zeitung "El Pais" das derzeitige Niveau des Herrentennis kritisiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 07:01 Uhr

Toni Nadal äußerte sich gewohnt meinungsstark

Toni Nadal ist in der Tennisszene für seine polarisierenden Aussagen bekannt. In der zweiten Woche der US Open hat der Spanier nun einmal mehr für Aufsehen gesorgt, äußerte er sich in der spanischen Zeitung "El Pais" über den aktuellen Zustand des Herrentennis doch äußerst kritisch.

"Die Spitzenspieler von vor ein paar Jahren waren besser als die von heute", meinte Toni Nadal. Die Spielergeneration rund um Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Holger Rune und Andrey Rublev könne mit jener um seinen Neffen Rafael, Andy Murray, Stan Wawrinka, Juan Martin del Potro und David Ferrer nicht mithalten.

Alcaraz und Djokovic als Ausnahmen

Er sei, so Toni Nadal, von den inkonstanten Leistungen der aktuellen Spitzenspieler überrascht. Lediglich Carlos Alcaraz und Novak Djokovic würden Ausnahmen darstellen. Doch auch der 23-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien spiele mittlerweile erheblich schlechter als noch vor fünf oder zehn Jahren.

Den Grund für die abnehmende Qualität im Männertennis ortet Toni Nadal in der höheren Geschwindigkeit des Spiels. Diese führe dazu, "dass viele Fehler gemacht werden, dass es viel leichter ist, den Faden zu verlieren und dass es viel schwieriger ist, mehrere Turniere hintereinander gut zu spielen". Das Niveau sei daher großteils "enttäuschend".