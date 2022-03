Toni Nadal über Carlos Alcaraz: „Bald an der Spitze“

Am Montagmorgen schrieben wir in einem Artikel, dass Günther Bresnik Carlos Alcaraz noch in diesem Jahr einen Grand Slam Sieg zutraut. Nun hat sich auch Toni Nadal zum jungen Spanier geäußert – in einer spanischen Kolumne.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 11:28 Uhr

Hat auf der Tribüne schon viel erlebt: Toni Nadal

Toni Nadal hat Stellungen zu Carlos Alcaraz bezogen. Der 18-Jährige stieg auf Platz 16 der diese Woche aktualisierten ATP-Rangliste. Alcaraz begann die Saison knapp außerhalb der Top 30 und steht nun kurz davor, in die Top 15 vorzustoßen. Vor Beginn der Saison gab Alcaraz bekannt, dass eines seiner Ziele für diese Saison darin besteht, genau das zu schaffen – in die Top 15 zu gelangen.

Jetzt scheint es fast sicher, dass Alcaraz dieses Ziel erreichen wird. Und es besteht eine große Chance, dass er es auch in diesem Jahr sogar die Top 10 schafft. „Alcaraz demonstriert in jedem Spiel seinen konstanten Fortschritt, der ihn mit ziemlicher Sicherheit bald an die Spitze der Weltrangliste führen wird“, schrieb Toni Nadal in einer Kolumne der spanischen Tageszeitung „El País“.

Auch Rafael Nadal ist beeindruckt

In Indian Wells erreichte Alcaraz sein erstes Masters-Halbfinale, bevor er in drei Sätzen gegen Rafael Nadal verlor. Nach dem Match wurde Nadal gefragt, welche Dinge er von sich selbst in Alcaraz sehe. „Die Energie, die Geschwindigkeit, die Leidenschaft, die Entschlossenheit. Das braucht er, um ein großer Champion zu werden. Er ist demütig genug, um hart zu arbeiten. Ich habe keine Zweifel, dass er erfolgreich sein wird. Das ist er übrigens schon jetzt", sagte Rafael Nadal.

Nach einem 6:4, 4:6, 6:3 Sieg gegen Alcaraz gab Nadal zu, dass der 18-Jährige ein sehr harter Gegner war. „Es spielt keine Rolle, ob er jung ist oder nicht, er ist ein großartiger Typ, ein großartiger Spieler und er hat eine fantastische Zukunft vor sich. Ich bin auf den Platz gegangen, habe versucht mein Bestes zu geben und alle Herausforderungen anzunehmen. Es war ein sehr wichtiger Sieg für mich."