Top10 verlieren in 2023 häufig gegen Außenseiter

Holger Rune war beim ATP Masters in Shanghai gegen die 122 der Weltrangliste Brandon Nakashima chancenlos. Es war nicht die erste Niederlage eines Top10-Spielers gegen einen Gegner außerhalb der Top100.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 14:04 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz verlor in Rom gegen Fabian Maroszan.

Nakashima machte gegen den Dänen Holger Rune kurzen Prozess. Gegen den Fünften im ATP Ranking wirkte der US-Amerikaner wie der favorisierte Topspieler auf dem Court. Für Rune war es ein harter Rückschlag und die zweite Niederlage auf der Tour in diesem Kalenderjahr gegen einen Spieler, der nicht den Top100 der Weltrangliste angehört. Im Februar unterlag der 20-Jährige beim 500er-Event in Rotterdam Gijs Brouwers, nachdem Rune beim Stand von 4:6, 0:4 verletzt aufgab. Vor drei Wochen kam im Davis Cup eine Niederlage gegen den an Position 116 geführten Brasilianer Thiago Monteiro hinzu.

Die Niederlage war auch eine für den guten Ruf der Top10 auf der ATP Tour. Runes verlorenes Match war die achte Niederlage eines Top10-Spielers bei den diesjährigen Masters-Events gegen einen Spieler außerhalb der Top100. So hoch war die Anzahl der Außenseiter-Siege bei Masters-Events innerhalb eines Jahres noch nie.

Alcaraz, Medvedev und Rublev kassierten Niederlagen in Rom

Vor allem in Rom gab es einige überraschnede Niederlagen der Topstars. Selbst Carlos Alcaraz trug zu dieser Bilanz bei. In der ewigen Stadt unterlag der Spanier dem Ungarn Fabian Maroszan, der zu diesem Zeitpunkt Rang 135 belegte. Daniil Medvedev ereilte das Schicksal gegen Aslan Karatsev, zu dem Zeitpunkt 121. im Ranking. Dort steuerte auch Yannick Hanfmann einen Sieg gegen Andrey Rublev für diese Statistik bei.

Für Hanfmann, wie auch für Maroszan, war das der Startpunkt für einen Sprung in die Top100 und eine positive Saisonentwicklung. Beide Spieler befanden sich zu dem Zeitpunkt also in guter Form. Eine Ableitung über den allgemeinen Zustand der Top10 mag dafür also nicht ausreichen.