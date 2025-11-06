Tränen auf dem Platz: Djokovic weint um Trainer Pilic "Teil meiner Familie"

Bei der Gedenkzeremonie für Nikola Pilic in Athen konnte Novak Djokovic seine Emotionen nicht zurückhalten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 10:34 Uhr

© Getty Images In Athen widmete Novak Djokovic seinen Viertelfinaleinzug seinem verstorbenen Trainer Nikola Pilic

Djokovic steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in Athen. Sein Sieg gegen den Chilenen Alejandro Tabilo wurde aber schnell in den Hintergrund gedrängt. Der Grund: Nach dem Match wurde an Nikola Pilic gedacht und ihm Tribut gezollt. Der ehemalige Tennisspieler und Trainer von Djokovic war am 22. September verstorben.

Bei der Zeremonie auf dem Platz sagte Djokovic unter Tränen: „Pilic war mehr als ein Mentor und ein Trainer für mich. Er war ein Teil meiner Familie, für mich und meine Brüder. Er hat so viel geholfen." Er war eine Legende“, betonte der 38-Jährige, ehe ein kurzer Rückblick auf Pilics Leben über die Leinwand lief.

Djokovic muss abbrechen

Hatte der Djoker schon zuvor mit den Tränen zu kämpfen, überkamen ihn bei dem gezeigten Video die Emotionen. Eigentlich war geplant gewesen, dass der Rekordspieler nochmal zum Publikum sprechen würde – Djokovic setzte an, brachte jedoch kein Wort mehr heraus.

Später erklärte der Serbe gegenüber der ATP: “Es war ein sehr emotionaler Moment. Wenn man bedenkt, was er mir und meiner Familie bedeutet hat – privat wie beruflich –, war er wie ein Tennisvater für mich, jemand, der eine grundlegende und unverzichtbare Rolle in meiner Entwicklung als Tennisspieler und als Mensch gespielt hat.” Pilics Tod sei ein extrem schwieriger Moment gewesen. “Das Vermächtnis, das er mir, aber auch diesem Sport hinterlassen hat, wird niemals verblassen, niemals sterben”, versprach Djokovic. “Solange ich Tennis spiele und solange ich lebe, werde ich seinen Namen ehren.”