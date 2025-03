Training abgebrochen! Start von Kyrgios in Indian Wells in Gefahr?

Die Probleme von Nick Kyrgios setzen sich auch vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells fort. Der Australier musste sein Training am Dienstag wegen Beschwerden im Handgelenk abbrechen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.03.2025, 17:55 Uhr

© Getty Images Die gesundheitlichen Probleme von Nick Kyrgios reißen nicht ab

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Nick Kyrgios werden nicht weniger. Denn der verletzungsgeplagte Australier scheint auch vor dem Start des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells wieder mit seinem Handgelenk zu kämpfen zu haben. Kyrgios musste am Dienstag sein Training abbrechen.

Ob er zu seiner Erstrunden-Partie im Tennis Paradise antreten kann, ist offen. Kyrgios wurde ja ein Qualifikant zugelost. Im Falle eines Sieges bekäme es der 29-Jährige aus Canberra mit Rekord-Champion Novak Djokovic zu tun. Die beiden haben Anfang des Jahres in Brisbane ja auch gemeinsam Doppel gespielt.

Kyrgios gibt Comeback in Brisbane

Kyrgios hat sein Protected Ranking genutzt, um in Indian Wells einen Platz im 96er-Raster zu ergattern. In den ATP-Charts wird er nur an Position 1.099 geführt. Kein Wunder: Vor seiner Rückkehr auf die ATP-Tour in Brisbane Anfang der Saison 2025 konnte Kyrgios mehr als eineinhalb Jahre kein Turnier bestreiten.

In Brisbane verlor der Lokalmatador dann zum Auftakt in einem packenden Match gegen Giovanni Mpetshi Perricard im Tiebreak des dritten Satzes. Bei den Australian Open kam das Aus in Runde eins gegen den Briten Jacob Fearnley. Nach dieser Niederlage meinte Kyrgios, dass er sich nicht vorstellen könne, in Melbourne noch einmal als Einzelspieler aufzuschlagen.

