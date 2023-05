Traumreise beendet: Altmaier verliert klar gegen Coric

Die Siegesserie von Daniel Altmaier beim Masters in Madrid ist gestoppt – und zwar von Borna Coric. Der Kroate gewinnt gegen den deutschen "Lucky Loser" verdient mit 6:3 und 6:3 und steht damit im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 23:13 Uhr

Am Ende war der Körper von Daniel Altmaier wahrscheinlich von den vielen Matches der letzten Woche doch etwas ausgelaugt. Auf jeden Fall konnte der Deutsche nicht an seine Leistungen aus den vorherigen Runden in Madrid anknüpfen und verlor im Viertelfinale klar mit 3:6, 3:6 gegen Borna Coric.

Altmaier musste bereits in seinem ersten Aufschlagspiel um sein Service kämpfen, konnte es da allerdings noch retten. Doch im zweiten Aufschlagspiel musste er dann schon das Break nach einem Doppelfehler hinnehmen. Wenn der Ball im Spiel war, lieferte er sich mit Coric lange Grundlinienduelle, bei denen jeder Spieler versuchte, das Tempo zu diktieren. Meist mit dem besseren Ende für den Kroaten. Auf 4:1 zog Coric schnell im ersten Satz weg. Zwar stabilisierte sich der Deutsche bei seinem Service, doch beim Aufschlag seines Gegners war einfach nichts zu holen. Mit 6:3 ging der erste Satz an Borna Coric.

Im zweiten Satz zu Beginn das gleiche Bild: Coric mit etwas mehr Druck und etwas weniger Fehler, was dann in Summe einen großen Unterschied machte. Altmaier musste im ersten Aufschlagspiel direkt ein weiteres Break hinnehmen – zu null. Danach waren beide Aufschläger wieder stabil und konnte ihre Service-Games durchbringen. Besonders Coric machte fast jeden Punkt, wenn er den ersten Aufschlag ins Feld brachte. Altmaier versuchte sich zwar nach dem ein oder anderen schönen Punkt zu pushen, so richtig fand er aber keinen emotionalen Zugriff für das Match. Symptomatisch das letzte Break von Coric, das er wieder zu null realisieren konnte. Dank eines Rückhandfehlers von Altmaier zog der Kroate in das Halbfinale ein – und Altmaier musste ein unbefriedigendes Ende für ein herausragendes Turnier hinnehmen.

