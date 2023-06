Tsitsipas erläutert Kyrgios-Kommentare bei „Break Point“

Nachdem die Aussagen von Stefanos Tsitsipas über seinen Kollegen Nick Kyrgios und dessen NBA-Mentalität in der Netflix-Serie „Break Point“ medial hohe Wellen geschlagen hatten, ruderte der Grieche etwas zurück und stellte via Socia Media klar, dass seine Aussagen diesbezüglich fehlinterpretiert worden seien

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 14:01 Uhr

© Getty Images Schon mehrfach zeigte Stefanos Tsitsipas seine Affinität zum Basketball.

Stein des Anstoßes waren die Geschehnisse im Drittrunden-Match beim letztjährigen Wimbledon-Turnier, als sich der 24-jährige Tsitsipas seinem australischen Gegner in einem äußerst spannenden Match nach vier Sätzen geschlagen geben musste.

NBA-Einstellung in Zusammenhang mit respektlosem Verhalten

Rückblickend resümierte der Weltranglistenfünfte in dem Dokumentationsformat über das Verhalten des späteren Finalisten: „Er hat diese NBA-Basketball-Einstellung in den Tennissport gebracht. Ich würde es als eine ungebildete Herangehensweise an das Tennisspielen bezeichnen. Aber Sie wissen, dass Tennis ein Gentleman-Sport ist, bei dem es um Respekt geht. Wir spielen nicht Basketball. Ich habe das Gefühl, dass er versucht hat, meinen Rhythmus zu zerstören. Er legte sein Handtuch immer wieder in meine Kiste. Mein Gegner hatte an diesem Tag überhaupt keinen Respekt. Er drückte ununterbrochen auf meine Knöpfe – und natürlich war ich genervt.“

Distanzierung von Rassismus

Nach dem Studium der Kommentare in seinen Social Media-Kanälen, in denen er überwiegend als ungebildet und rassistisch eingestuft wurde, veröffentlichte Tsitsipas auf Facebook einen ausführlichen Post, in dem er sich unter anderem klar von rassistischem Gedankengut distanziert: „Zunächst möchte ich betonen, dass ich gegenüber niemandem aufgrund seiner Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit oder Interessen Vorurteile hege. Meine vorherigen Bemerkungen zu Nick Kyrgios sollten nicht seine Intelligenz oder Fähigkeiten untergraben. Stattdessen wollte ich lediglich meine Sicht auf bestimmte Aspekte seines Spielstils zum Ausdruck bringen und Vergleiche mit der Leidenschaft und Intensität ziehen, die oft mit Basketball verbunden sind. Es war ein Versuch, die dynamische und fesselnde Natur seiner Herangehensweise an das Spiel hervorzuheben, und keine Kritik an seinem Charakter oder seinen Fähigkeiten.“

Persönliche Leidenschaft für den Basketballsport

Auch eine Geringschätzung des Basketballsports wies der zweimalige Masters-Champion von Monte Carlo von sich: „Es stimmt, dass ich das Basketballspiel liebe und seit Jahren ein begeisterter Fan bin. Die Spannung, das Können und der Wettbewerbsgeist des Sports haben mich schon immer beeindruckt.“