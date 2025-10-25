Tsitsipas sagt auch Paris ab - geht wenigstens in Athen noch was?

Stefanos Tsitsipas wird auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris nicht starten. Was aber nicht heißen muss, dass der Grieche seine Saison 2025 schon beendet hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 17:01 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat im Herbst 2025 nicht viel Tennis gespielt

Das letzte professionelle Tennismatch, das Stefanos Tsitsipas in der Saison 2025 bislang bestritten hat, datiert von Anfang September. Da verlor der Grieche zuhause in Athen im Davis Cup eine unterhaltsame Partie gegen Joao Fonseca. Seitdem hat Tsitsipas auf der ATP-Tour nicht gespielt, zwischendurch allerdings einen Start beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien eingelegt. Und wer hätte das auch nicht gemacht angesichts des exorbitanten Startgelds das dort verteilt wurde?

Für das Turnier in Wien hat Stefanos Tsitsipas guten Willen gezeigt. Und immerhin am großen Schnitzel-Wettbewerb in einem Kultlokal in der Wiener Innenstadt teilgenommen. Aber selbst da gab es kein Erfolgserlebnis: Als bester Schnitzelpracker stellte sich, wenig überraschend, Matteo Berrettini heraus.

Dass nun auch eine Absage für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris folgen würde, war fast abzusehen. Und eigentlich müsste man daraus schließen: Mit der Saison 2025 hat Stefanos Tsitsipas abgeschlossen.

Wäre da nicht noch das neu installierte 250er in Athen, das ja aus Belgrad in die griechische Hauptstadt umgezogen ist. Novak Djokovic hat sein Kommen schon zugesagt - weil sein Bruder den Turnierdirektor gibt. Und für Stefanos Tsitsipas böte sich erstmals die Chance, sich den heimischen fans im Rahmen eines ATP-Turniers zu präsentieren.

