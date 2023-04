Tsitsipas sicher nach Pleite gegen Fritz: "Es lag an der Schulter"

Er ist der Champion aus den den letzten beiden Jahren in Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas. Dieses Jahr war das Viertelfinale gegen Taylor Fritz für ihn Endstation – und zwar deutlich. Der Grieche ist sicher, dass ihn eine Schulterverletzung ein besseres Abschneiden gekostet hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 14:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Fast geräuschlos schlich Stefanos Tsitsipas ins Viertelfinale von Monaco. Die großen Stories lieferte andere. Zverev, Medvedev, Djokovic. Der Titelverteidiger schien auf leisen Sohlen Richtung Titelverteidigung zu marschieren. Doch dann folgte der laute Knall. Raus ohne Applaus gegen Taylor Fritz. 2:6, 4:6. Der Grieche hat die Niederlage aber breits analysiert und ist sich sicher, seine Schulterverletzung habe ihn die Chance gekostet, Schwung aufzubauen und schließlich seinen Monte-Carlo-Titel zu verteidigen.

Das ganze Jahr laboriert Tsitsipas bereits an seiner Schulter. Nur acht Matches hat der Grieche in diesem Jahr bisher bestritten: "Ich habe nicht viele Matches gespielt. Ich glaube, ich kann die Spiele, die ich gespielt habe, an meinen Fingern abzählen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sechs oder sieben seit den Australian Open sind. Diese Verletzung an meiner Schulter gab mir nicht wirklich die Möglichkeit, Schwung und Rhythmus aufzubauen", sagte Tsitsipas nach der Klatsche den US-Boy.

"Gute Lektion" für Tsitsipas

Dabei galt Tsitsipas trotz aller Probleme als Favorit gegen Fritz, dessen Liebe zum europäischen Sand sich sehr in Grenzen hält. Aber gegen Tsitsipas war Fritz von Beginn der dominierende Mann, führte schnell 4:0. Im Laufe des Spiels wurde es zwar enger, aber man hatte nie das Gefühl, dass es noch einmal kippen könnte. Tsitsipas zu seiner klaren Niederlage: "Ich stand die meiste Zeit mneben mir. Mein Aufschlag hat nicht funktioniert, und gegen Gegner wie Taylor muss man gut aufschlagen. Ich bin viel besser als das und ich bin enttäuscht, dass ich heute nicht mein Spiel zeigen konnte. Es ist kein glücklicher Tag für mich, aber es ist eine gute Lektion", sagte Tsitsipas.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo