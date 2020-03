Turnier-Absagen wegen Corona: Auch Roger Federer war beteiligt

Trotz seiner Verletzungspause war auch Roger Federer bei den aktuellen Entscheidungen um die Turnierpausen involviert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2020, 14:18 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Seit Mittwoch ist es fix: Die Sandplatzsaison ist komplett abgesagt, frühester Wiederbeginn ist der 8. Juni und somit der Start der Rasenwochen um Stuttgart, Halle, Bad Homburg und Co. Während dies für Roger Federer ohnehin so im Terminkalender vermerkt war - Federer hatte sich Mitte Februar am Knie operieren lassen -, so hat der Maestro dennoch ein Wörtchen mitgeredet. Das verriet nun ATP-Vorstandsmitglied Mark Knowles, wie der Schweizer Blick berichtet.

"Roger war einer der ersten, der mit uns in Kontakt war, um sicherzustellen, dass das Richtige getan wird", so der ehemalige Doppelspezialist im Tennis Channel. Natürlich seien auch Rafael Nadal und Novak Djokovic beteiligt gewesen. "Die Drei bekommen dafür nicht genügend Aufmerksamkeit", so Knowles. "Sie sind drei der größten Spieler aller Zeiten, aber beteiligen sich an jeder Entscheidung."

Melzer: Solidaritätstopf für Tennisprofis?

Neben Federer, Nadal und Djokovic im Spielerrat ist auch Jürgen Melzer, der wiederum wenig Hoffnung hegt, dass zur Rasensaison wieder alles weitergehe. "Die Fußball-EM findet nicht statt. Also wissen wir, wohin die Reise geht", so die ehemalige Nummer 8 der Tennis-Weltrangliste. Im ATP-Spielerrat habe man mögliche Szenarien besprochen. Eine zeitliche und örtliche Verschiebung von Turnieren sei aber (noch) keine Option; auch Turniere ohne Zuschauer (aber zumindest für die TV-Fans) ebenso noch nicht.

Möglich hingegen: ein Solidaritätstopf, in den die Spitzenspieler einzahlen könnten, um den weiter hinten platzierten Akteuren zu helfen. "Es gibt die Top 50 und einige, die davor sehr gut verdient haben. Aber für den Rest ist die Situation wirtschaftlich teils sehr bedenklich."

Er selbst nutzt die Quarantäne-Zeit anderweitig, so Melzer, der auf der Tour nach wie vor im Doppel aufläuft. "Ich habe für meinen Sohn jetzt Zeit, die ich sonst nicht habe. Meine Frau arbeitet in der Lebensmittelbranche und ist derzeit unabkömmlich. Also haben wir Rollen getauscht. Ich bin jetzt Fulltime-Papa und spiele derzeit nur mit dem Kleinen im Garten Tennis."

Melzer ist seit 2016 mit der ehemaligen Schwimmerin Fabienne Nadarajah verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn kam 2017 auf die Welt.