Turnierdirektor Lopez reagiert auf Zverevs Zeitplan-Kritik

Feliciano Lopez, Turnierdirektor des Masters von Madrid, sagte, dass es nach der Kritik von Alexander Zverev und Novak Djokovic „schwierig ist, es allen recht zu machen“.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2022, 18:48 Uhr

Turnierdirektor Feliciano Lopez neben König Felipe VI.

Alexander Zverev beendete sein Viertelfinalspiel in Madrid gegen 01:00 Uhr morgens und begann sein Halbfinalspiel am Samstag um 23:00 Uhr. Lopez sagte dazu: „Am Ende ist es sehr schwierig, es allen recht zu machen, wir wissen schon länger, dass es spät vorbei sein kann. Dass es Spieler gibt, die gerade am Tag des Halbfinals einen kleinen Nachteil gegenüber dem Erstplatzierten haben. Aber es gibt Verpflichtungen mit internationalen Fernsehsendern, die den Zeitplan beeinflussen, so ist zum Beispiel das Finale der Männer nach den Nachrichten des spanischen Fernsehens geplant.“

Nach der deutlichen Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz hatte Alexander Zverev gesagt: „Vor zwei Tagen bin ich um 04:30 Uhr ins Bett gegangen, gestern bin ich um 05:20 Uhr ins Bett gegangen. Wenn ein normaler Mensch einmal um vier und einmal um fünf ins Bett geht, wird es ihm schwer fallen, aktiv zu sein.“

Djokovic: „Organisatoren sollten mit Spielern sprechen“

Auch Novak Djokovic wurde mit dieser Thematik konfrontiert. Er stimmte Zverev zu und sagte, dass es inakzeptabel sei, Spiele derart spät enden zu lassen. „Ich verstehe, dass sie durch Night Sessions mehr Tickets verkaufen wollen, aber das kann zu Problemen führen. Die Organisatoren sollten mit den Spielern sprechen, bevor sie solche Entscheidungen treffen. Als ich vor einigen Jahren Präsident des Spielerrats war, habe ich versucht, dieses Problem zu lösen. Aber geändert hat sich trotzdem nichts.“