Turniere in Cincinnati und Winston-Salem finden vor vollem Haus statt

Tolle Nachrichten für alle Tennisfans: Die Turniere in Cincinncati und Winston-Salem werden 2021 vor vollen Zuschauerrängen stattfinden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.05.2021, 19:23 Uhr

© Getty Images Das Turnier in Cincinnati wird 2021 vor vollen Zuschauerrängen stattfinden

Während bei den am Sonntag beginnenden French Open gegen Ende des Turniers maximal 5000 Fans pro Court anwesend sein dürfen, gibt es aus den USA bereits Nachrichten über volle Zuschauerränge: Bei den Veranstaltungen in Cincinnati und Winston-Salem wird die Auslastung der Tribünen wieder bei 100 Prozent liegen.

"In Abstimmung mit den Anweisungen der örtlichen Behörden freuen wir uns, die Fans wieder bei den Western & Southern Open begrüßen zu dürfen. Die Fans bringen so viel Energie und Spannung in unsere Veranstaltung. Wir haben sie im letzten Jahr sehr vermisst. Wir freuen uns darauf, nach Cincinnati zurückzukehren und unsere Fans beim diesjährigen Turnier begrüßen zu dürfen", so Chief Operating Officer Katie Haas.

Ziehen die US Open nach?

Im vergangenen Jahr hatte das kombinierte 1000er-Event der Damen und Herren im Vorfeld der US Open hinter geschlossenen Türen in New York stattgefunden, zwölf Monate später wird es in Cincinnati ab dem 14. August aller Voraussicht nach das erste Tennisturnier vor vollem Haus seit Beginn der Corona-Pandemie geben.

In der Woche darauf wird das im Vorjahr noch abgesagte ATP-250-Turnier in Winston-Salem umgehend nachziehen. "Wir können es kaum erwarten, ab dem 21. August loszulegen", meinte Turnierdirektor Jeff Ryan. Ob auch die US Open vor vollen Zuschauerrängen stattfinden werden, ist indes noch fraglich.