Ukraine-Konflikt: Nadal zeigt sich tief betroffen

Der Australian Open Sieger von 2022, Rafael Nadal, hat sich beim ATP-Turnier von Acapulco zur russischen Invasion in die Ukraine geäußert.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2022, 13:51 Uhr

Sorgenvoller Blick: Nadal spricht über Ukraine-Konflikt

Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine bereiten auch vielen Tennisspielern Sorgen. Andrey Rublev schreib nach seinem Sieg gegen Hubert Hurkacz „No war please“ auf die TV-Kameralinse. Auch Rafael Nadal zeigte sich betroffen. Der Spanier sagte: „Das sind traurige Neuigkeiten. Es scheint mir unglaublich, dass es in diesem Jahrhundert, in dem wir leben, Kriege gibt.“

Nadal erklärte nach seinem Viertelfinalerfolg gegen Tommy Paul weiter: „Ich gebe meine Meinung als Bürger ab. Ich möchte nicht über Schuldige sprechen oder darüber, was das Problem ist. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass so wenige Menschen wie möglich betroffen und getötet werden. Ich kann es einfach nicht verstehen. Hoffentlich endet es so schnell wie möglich. Es sind verheerende und unverständliche Nachrichten.“

Medvedev: „Möchte Frieden verbreiten“

Auch Daniil Medvedev zeigte sich betroffen: „Als Tennisspieler möchte ich Frieden auf der Welt verbreiten. Wir spielen in vielen verschiedenen Ländern. Sowohl als Jugendlicher als auch als Profi bin ich in so vielen Ländern gewesen – es ist nicht leicht das alles zu hören. Ich bin immer für Frieden.“