Ukraine-Krieg: Ukrainische Spielerinnen nehmen WTA in die Pflicht

Zahlreiche ukrainische Tennisspielerinnen - darunter Marta Kostyuk oder Lesia Tsurenko - haben sich am Montag über die sozialen Medien an die WTA gewandt. Die Spielerinnen fordern dabei eine Reaktion der Spielerinnenvereinigung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 07:10 Uhr

Ukrainische Spielerinnen um Marta Kostyuk nehmen WTA in die Pflicht

Der Ukraine-Krieg macht auch vor dem Sport nicht Halt. Andrey Rublev und Daniil Medvedev auf Seite der Herren appellieren wiederholt an den Frieden, bei den Damen zeigt sich die Ukrainierin Elina Svitolina - in den sozialen wie auch traditionellen Medien - federführend in der Verurteilung der militärischen Aggression Russlands gegen den 45-Millionen-Staat im Osten Europas.

Nun haben sich auch Svitolinas Landsleute über die sozialen Medien eindringlich zu Wort gemeldet. In einem Brief an die WTA fordern Marta Kostyuk, Lesia Tsurenko und Co eine sofortige Reaktion der Spielerinnenvereinigung. "Wir ukrainischen Tennisspielerinnen möchten unsere große Überraschung und Unzufriedenheit über das Ausbleiben jeglicher Reaktion auf die Situation in unserem Mutterland zum Ausdruck bringen. Es ist besonders seltsam, dass die WTA in früheren Fällen von sozialer Ungerechtigkeit und Schikanen prompt, angemessen und mutig reagiert hat", ist über die sozialen Medien zu lesen.

IOC setzt harte Maßnahme

"Unser Land, die Ukraine, wird von einer überlegenen Atommacht brutal angegriffen. Die Bomben und Raketen schlagen in unsere Häuser ein, töten unsere Menschen und zerstören unser Leben. Wir fordern die WTA auf, die russische Regierung sofort zu verurteilen, alle Turniere aus Russland abzuziehen und die ITF aufzufordern, das Gleiche zu tun", so die ukrainischen Spielerinnen. Zugleich unterstütze man aber alle russischsprachigen Tennisspieler, da man wisse, "dass die Angriffe ohne ihr Wissen und ihre Beteiligung verübt wurden."

Zudem sei man der Überzeugung, dass auch im internationalen Tennissport die Regeln des IOC gelten sollten, wonach russische Spielerinnen nicht mit russischen Trikots an den Start gehen dürfen. Auf die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitee, an sämtliche Mitgliedsorganisationen die Empfehlung auszusprechen, russische und belarussische Athleten aus den Bewerben auszuschließen, reagierten die ukrainischen Spielerinnen zunächst nicht.

Svitolina zieht aus Monterrey raus

Am Ende des Statements richten Kostyuk und Co dann einen Appell an die gesamte internationale Sportgemeinschaft wie auch an Russland. "Stoppt den Krieg. Stoppt die russische Aggression. Bringt Frieden in unsere Häuser. Seid MENSCHLICH", ist dort zu lesen. Ein Statement auf dem Tennisplatz setzten zudem Dayana Yastresmka und Schwester Ivanna Yastremska, die bei ihrem Antreten im Doppel-Bewerb von Lyon mit einer ukrainischen Flagge auf den Court schritten.

Elina Svitolina hat indes angekündigt, beim WTA-250-Event von Monterrey nicht an den Start zu gehen und auch weiterhin kein Match gegen eine Spielerin aus Russland oder Belarus bestreiten zu wollen, solange vonseiten WTA, ATP und ITF nicht auf die aktuelle Situation reagiert werde. Auch die Weltranglisten-15. fordert, dass Spieler aus den beiden Staaten künftig nur als neutrale Athleten an den Start gehen dürfen.