Ultimate Tennis Showdown: Auftaktsieg für Alexander Zverev

Alexander Zverev ist erfolgreich in das Einladungsturnier Ultimate Tennis Showdown im französischen Nizza gestartet. Der Weltranglistensiebte setzte sich zum Auftakt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime im sudden death durch.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.08.2020, 23:32 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat mal wieder Félix Auger-Aliassime geschlagen

Dabei gewinnt der Spieler, der als erster zwei Punkte in Folge macht. Zuvor hatten beide Akteure jeweils zwei Viertel gewonnen, Zverev die ersten beiden nach jeweils zehn Minuten mit 11:10 und 15:14. Danach glich Auger-Aliassime mit 14:12 und 14:11 aus.

Zverev trifft nun im Halbfinale der Veranstaltung, bei der auch Zuschauer zugelassen sind, auf den Sieger des französischen Duells zwischen Richard Gasquet und Corentin Moutet. "Ich würde lieber gegen Moutet spielen, das wäre das erste Match gegen ihn", sagte der Hamburger, der das Zugpferd der Veranstaltung ist.

Zverev mit Ferrer am Start

Für Alexander Zverev ist das Turnier an der Cote d'Azur der erste Auftritt nach der umstrittenen Adria-Tour, bei der er mit einem Party-Video für Schlagzeilen gesorgt hatte. Ab Sonntag wird auch sein neuer Trainer David Ferrer vor Ort sein.

Auf der Adria-Tour hatten sich mehrere Spieler mit dem Coronavirus infiziert, darunter neben Organisator Novak Djokovic auch der Bulgare Grigor Dimitrow, der in Nizza spielen wird. Zverev hatte sich nach der Adria-Tour in häusliche Isolation begeben wollen. Dann tauchte ein weiteres Party-Video aus Monaco auf, auf dem zu sehen war, wie Zverev trotz der selbst auferlegten Isolation wild feierte. Dies sorgte für reichlich Unmut in der Szene.