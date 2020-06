Ultimate Tennis Showdown startet heute: Tsitsipas, Berrettini, Goffin und Co im Einsatz

Das Tennisangebot an diesem Wochenende ist groß. Neben der Adria Tour findet auch der Ultimate Tennis Showdown heute seinen Start. Mit dabei sind unter anderem Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini und David Goffin.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.06.2020, 13:33 Uhr

Stefanos Tsitsipas gilt neben Dominic Thiem als Turnierfavorit beim Ultimate Tennis Showdown

Generali Austrian Pro Series, Tannenhof German Pro Series, Adria Tour, Ultimate Tennis Showdown - die Liste an Exhibition-Events in der COVID-19-bedingten Unterbrechung der ATP-Tour, sie ist mittlerweile eine ganz schön lange. Das Wochenende vom 13. und 14. Juni entwickelt sich dabei zu einem wahren Großkampf-Wochenende, laufen doch nicht nur die German und Austrian Pro Series weiter, auch die Adria Tour und der Ultimate Tennis Showdown starten am Samstag.

Der Ultimate Tennis Showdown wird in der Akademie von Patrick Mouratoglou ausgetragen und in einem gänzlich neuen Format gespielt. Die Spiele dauern nämlich nicht länger als eine Stunde, gespielt wird in vier 12-minütigen Vierteln, die von Seitenwechseln mit anschließender Pause unterbrochen werden. Sollte es am Ende Unentschieden stehen, so muss ein Tiebreak die Entscheidung bringen.

Berrettini vs. Goffin als Highlight

Während Dominic Thiem erst am 20. Juni ins Turniergeschehen einsteigen wird, gibt es am ersten Wochenende des Turniers bereits einige hochkarätige Begegnungen. Thiems Ersatzmann, Elliot Benechtrit wird das Turnier gegen Landsmann Lucas Pouille eröffnen, direkt im Anschluss stehen sich Bernoit Paire und Dustin Brown gegenüber. Das dritte Match des Tages stellt gleichzeitig ein erstes ganz großes Highlight dar: Matteo Berrettini bekommt es dabei mit David Goffin zu tun.

Im Anschluss startet der Routinier Feliciano Lopez gegen Alexei Popyrin ins Turnier, ehe Stefanos Tsitsipas und Richard Gasquet den Spieltag beenden. Gespielt wird ab 16:00, mit Startzeit alle eineinviertel Stunden, von 19:45 bis 21:00 wird es eine Unterbrechung geben. Die Spiele werden auf Eurosport und auf der hauseigenen Streaming-Plattform des Turniers übertragen.

Hier gibt es die Spiele des Wochenendes im Überblick.