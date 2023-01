Undank ist der SpielerInnen Lohn

Die Veranstalter von Turnieren in den jeweils letzten Wochen vor Grand-Slam-Turnieren haben es oft nicht leicht. Das wurde auch zum Saisonstart 2023 wieder deutlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 13:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Auch Paula Badosa hat Adelaide nicht zu Ende gespielt

Wer als Profisportler für einen Wettkampf absagt, der muss in der Regel einen triftigen Grund für die Nichtteilnahme angeben. Unvergessen die Zeiten, als Greg Popovich, der Coach der San Antonio Spurs, die Absenz seiner Altstars Tim Duncan und Manu Ginobili mit folgendem Umstand begründete: „alt“.

Vor dem zweiten WTA-Tour-500-Event in Adelaide sind die eigentlich gesetzten Spielerinnen dann so zuverlässig gefallen wie weiland die Würfe von Duncan oder Ginobili. Bei Iga Swiatek war die rechte Schulter beleidigt, bei Ons Jabeur der untere Rücken, Irina Begu mochte auch nicht spielen, weil der Ellbogen zwickte. Immerhin ehrlich haben Jessica Pegula und Madison Keys, die Siegerinnen beim United Cup abgesagt: „Änderungen im Spielplan“ heißt es da im offiziellen Tableau.

Und als ob das für Veranstalter und Zuschauer nicht schon ärgerlich genug wäre, kam es dann am Halbfinalfreitag zum Totalausfall. Da trat nämlich Veronika Kudermetova (linke Hüfte) zu ihrem Vorschlussrunden-Match gegen Belinda Bencic ebensowenig an wie Paula Badosa (rechter Oberschenkel) gegen Daria Kasatkina. Hätten diese Spielerinnen wegen dieser Verletzungen auch auf ein Semifinale in Wimbledon verzichtet? Nachdem bei den Männern in Auckland Richard Gasquet gegen Constant Lestienne ebenfalls kampflos weiterkam, blieb als Bilanz: Von acht Halbfinal-Partien fiel das zahlende Publikum um drei um.

Swiatek kommt nicht nach Berlin

Ein Phänomen, das vor den Grand-Slam-Turnieren öfter zu beobachten ist. Frag nach in Berlin, wo Iga Swiatek im vergangenen Jahr sehr zur Verärgerung der Veranstalter ihre Nennung rechtschaffen grußlos zurückzog. Natürlich sind die Einsätze und also Preisgelder bei den vier Majors am höchsten. Aber worin sollte denn die Motivation für Organisatoren von Turnieren liegen, wenn permanent befürchtet werden muss, dass die SpielerInnen, die eigentlich einen Vertrag über ein Antreten unterschrieben haben, dann entweder gar nicht kommen oder früh rausziehen?

Dass etwas derartiges auch ohne die Aussicht auf ein baldiges Grand-Slam-Turnier zum Problem werden kann, musste man im vergangenen Jahr bei den Generali Open in Kitzbühel feststellen: Da sagten Casper Ruud und Matteo Berrettini, die in der Vorwoche noch das Finale in Gstaad bestritten hatten, aus unterschiedlichen Gründen (bei Ruud war es die Schulter, bei Berrettini allgemeine Erschöpfung) in letzter Sekunde ab.