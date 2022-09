Ungewohnte Kontrahenten: Krawietz gewinnt gegen Mies

Im Doppel bilden Kevin Krawietz (30) und Andreas Mies (32) ein Erfolgsteam und sind auch bei den diesjährigen US Open gemeinsam am Start. Am Donnerstag standen sich beide in New York aber als Kontrahenten gegenüber - mit dem besseren Ende für Krawietz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 07:12 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz

Der Coburger gewann das Erstrundenduell im Mixed-Wettbewerb an der Seite der US-Amerikanerin Nicole Melichar-Martinez gegen den Kölner Mies mit der Neuseeländerin Erin Routliffe 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Am Freitag sind Krawietz/Mies, die 2019 und 2020 die French Open gewannen, in ihrem Zweitrundenmatch im Doppel gemeinsam gegen Robin Haase/Philipp Oswald (Niederlande/Österreich) gefordert.