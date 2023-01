United Cup: Badosa hält Spanien mit Marathon-Sieg am Leben

Paula Badosa hat in einem bemerkenswerten Match beim United Cup in Sydney gegen Harriet Dart Spanien gegen Großbritannien auf 1:2 herangebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 11:47 Uhr

© Getty Images Paula Badosa durfte beim United Cup doch noch jubeln

Drei Stunden und vier Minuten haben es sich Paula Badosa und Harriet Dart auf dem Center Court in Sydney gegeben, dann erst stand die favorisierte Spanierin mit 6:7 (6), 7:6 (5) und 6:1 als Siegerin fest. Badosa hielt damit die Chancen ihres Teams am Leben. Denn schon am Samstag hatten Rafael Nadal gegen Cameron Norrie und Nuria Parrizas Dias gegen Katie Swan verloren.

Badosa servierte in Durchgang zwei bei 5:4 und 6:5 jeweils erfolglos auf den Satzausgleich. Profitierte dann aber von einem Doppelfehler ihrer Gegnerin beim letzten Punkt im Tiebreak.

Nun liegt es an Albert Ramos-Vinolas, gegen Daniel Evans für den Ausgleich zu sorgen. Im abschließenden Doppel könnte dann Badosa gemeinsam mit Rafael Nadal doch noch für einen spanischen Auftaktsieg sorgen.

Polen ist derweil gegen Kasachstan mit 2:1 in Führung gegangen: Hubert Hukrkacz besiegte in einem unterhaltsamen Spiel nämlich Alexander Bublik mit 7:6, 4:6 und 6:3.