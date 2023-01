United Cup: Das kurze Glück der Nummer 803

Einen unerwarteten Zusatzpunkt hat Griechenland am Dienstag beim United Cup gesammelt: Durch Stefanos Sakellaridis, der in der Weltrangliste jenseits der Top 800 klassiert ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 08:41 Uhr

© Getty Images Stefanos Sakellaridis (Mitte) lässt sich zurecht feiern

Stefanos Sakellaridis ist 18 Jahre alt und wird in den ATP-Charts an Position 803 im Einzel geführt, im Doppel liegt der Grieche ein paar Plätze weiter vorne. Der United Cup 2023 bot Sakellaridis nun erstmals eine Bühne, um bei den ganz Großen mitzuspielen. Wobei: Zizou Bergs, der Gegner am Dienstag in Perth, muss an seinem potenziellen Legendenstatus schon auch noch ein bisschen arbeiten.

Was dem griechischen Team, das mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari ganz vorne top besetzt ist, zunächst einmal egal war. Denn das 5:7, 6:1 und 6:3 für Stefanos Sakellaridis hatte nach dem Erfolg von Sakkari gegen Mertens zwar keine Auswirkungen auf den Sieg in Gruppe A, gefeiert wurde es dennoch, als hätte der Teenager gerade bei einem Major die zweite Woche erreicht.

Alles hängt an Tsitsipas und Sakkari

Tatsächlich ist hinter den Spitzenleuten in Griechenland nicht viel los. In den vergangenen Jahren war hinter Tsitsipas immer Michail Pervolarakis ins Rennen gegangen, eben der wird aktuell auf Platz 506 in der Weltrangliste geführt.

Bei den Frauen sieht es nicht ganz so düster aus. Da liegt Despina Papamichail auf Platz 159. Allerdings fehlt hier die Fantasie für große Sprünge nach vorne: Papamichail ist bereits 29 Jahre alt. Beste Teenagerin ist aus griechischer Sicht Sapho Sakellaridi - die Schwester von Stefanos Sakellaridis. Von Platz 309 ist der Weg in die Weltspitze für die 19-Jährige aber auch ein langer.

Und so müssen am Ende halt doch immer Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari die Kohlen aus dem Feuer holen. Bislang hat das beim United Cup ja auch gut geklappt.