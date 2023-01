United Cup: Deutschland bleibt gegen die USA ohne Matchgewinn

Deutschland hat die zweite Partie beim United Cup 2023 in Sydney gegen die USA mit 0:5 verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 07:22 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund am Dienstag in Sydney

Die Ausgangsposition vor dem letzten Gruppenspieltag in Sydney war für das deutsche Team schon nichtgut: Am Montag hatten Alexander Zverev gegen Taylor Fritz und Jule Niemeier gegen Madison Keys bereits glatt in zwei Sätzen verloren. Einen Tag später legten die US-Amerikaner humorlos nach.

Frances Tiafoe schlug im zweiten Männer-Einzel Oscar Otte mit 7:5 und 6:4. Und Jessica Pegula wurde ihrer Favoritenrolle gegen Laura Siegemund mit 6:3 und 6:2 gerecht. Im abschließenden Mixed Doppel gewannen schließlich Pegula und Tiafoe gegen Daniel Altmaier und Siegemund mit 6:7 (5), 6:4 und 10:7.

In den anderen frühen Partien machte Matteo Berrettini für Italien gegen Norwegen schon alles klar: Berrettini besiegte Casper Ruud erstaunlich glatt mit 6:4 und 6:4. Nachdem Lucia Brozetti gegen Ulrikke Eikeri ebenso siegreich blieb wie das Doppel mit Lorenzo Musetti und Camilla Rosatello, gewann Italien wie die USA ebenfalls mit 5:0.