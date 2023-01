United Cup: Die City Finals stehen fest!

Letzter Tag der Gruppenphase beim United Cup in Sydney, Perth und Brisbane. Und vor allem Kroatien und Frankreich machten es am Ende so richtig spannend.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 15:21 Uhr

© Getty Images Borna Gojo hat Kroatien den Gruppensieg beschert

Sechs Gruppensieger dürfen sich noch Hoffnungen auf den Sieg bei der ersten Ausgabe des United Cups machen. Und während einige Nationen schon früh mit weiteren Auftritten planen durften, ging es in manchen Gruppen bis zum Ende hoch her.

Der Überblick …