United Cup: „Echte“ Bewährungsprobe für das Paar de Minaur/Boulter

Die Auslosung für den United Cup 2024 hielt für das Profi-Paar Alex de Minaur und Katie Boulter die Überraschung bereit, dass ihre beiden Nationen in der Vorrunde gegeneinander antreten werden. Die Stimmung diesbezüglich heizte Ex-Profi Wally Masur schon mal etwas an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 16:30 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur und Katie Boulter könnten sich beim United Cup im Mixed gegenüberstehen.

Ein Lächeln konnten sich die Tennis-Insider während der Auslosungs-Zeremonie für den United Cup 2024 nicht verkneifen, als in einer der sechs Vorrunden-Gruppen die Nationen Australien und Großbritannien zusammengelost wurden. Bekanntlich sind der australische Top-Spieler Alex de Minaur und die Nr. 1 bei den Britinnen, Katie Boulter, schon seit längerem ein Paar und könnten somit in einem entscheidenden Mixed gegeneinander antreten müssen.

Drastisch, natürlich mit der humoristischen Brille aufgesetzt, kommentierte der ehemalige australische Profispieler Wally Masur in einem Interview im Rahmen des Auslosungs-Events: „Dies könnte das Ende einer schönen Beziehung bedeuten. Alex könnte in eine Situation geraten, in der er drei Sätze gegen Cam Norrie spielt und es möglicherweise nicht in seinem Interesse ist, ein Mixed-Doppel zu spielen. Aber dass er dort gegen Boulter antreten könnte, würde etwas Würze verleihen.“

Mit den Worten „Nun, das wird gut enden“ nahm Katie Boulter selbst etwas Wind aus den Segeln, als sie eine Berichterstattung kommentierte, in der sie als „offizielle Feinde“ bezeichnet wurden. Dass sich die beiden im Mixed auf dem Court blendend verstehen, zeigten sie in diesem Jahr bereits bei ihren beiden gemeinsamen Auftritten in Wimbledon, wo sie jedoch auf der gleichen Platzhälfte zusammen agierten.

Beim United Cup vom 29.12.2023 bis 07.01.2024 in den Städten Perth und Sydney führt De Minaur als Nr. 1 der Herren das australische Team an, für das noch John Millman und Matthew Ebden sowie auf weiblicher Seite Alja Tomljanovic, Storm Hunter und Ellen Perez nominiert sind. Katie Boulter steht dem Team als britische Nr. 1 bei den Damen vor neben Francesca Jones und Maia Lumsden, das von den männlichen Kollegen Cameron Norrie, Daniel Evans und Neal Skupski komplettiert wird.

Hier die Auslosung der Gruppen beim United Cup 2024