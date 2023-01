United Cup: Evans finiert Spanien, Bulgarien schockt Belgien

Daniel Evans hat beim United Cup in Sydney den entscheidenden dritten Punkt im Treffen mit Spanien geholt. Auch Polen, Brasilien, die Tschechische Republik und Kroatien durften sich über Siege freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 13:40 Uhr

© Getty Images Daniel Evans am Sonntag in Sydney

Vierter Tag des United Cups 2023. Was so viel heißt wie: Die zwiete Runde der Gruppenspiele ist vorüber, ein klareres Bild über jene Teams, die es in die K.o.-Phase schaffen, zeichnte sich ab.

So gehen wir die Gruppen also einmal durch: