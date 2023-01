United Cup: Fritz und Tiafoe mit der größten Punkteausbeute

Taylor Fritz und Frances Tiafoe haben beim United Cup die meisten ATP-Punkte abgeräumt. Bei den Frauen hat Jessica Pegula die reichste Ernte eingefahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 16:33 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Frances Tiafoe haben fleißig Punkte gesammelt

Novak Djokovic und Tallon Griekspoor haben für ihre Turniersiege am Wochenende jeweils 250 Punkte für die ATP-Charts eingefahren. Das ist nur recht und billig, schließlich waren die Veranstaltungen in Adelaide und Pune als 250er-Events deklariert. Beim United Cup war die Punkteverteilung nicht ganz so klar geregelt.

Tatsächlich hat es eine Rolle gespielt, gegen wen man gewinnt. Und in welchem Stadium der Veranstaltung. Am Ende haben mit Taylor Fritz und Frances Tiafoe zwei Spieler aus dem Siegerteam der USA am besten abgeschnitten. Fritz hat für seine Siege gegen Jiri Lehecka und Alexander Zverev in der Gruppenphase, und für die Erfolge gegen Hubert Hurkacz im Halbfinale und gegen Matteo Berrettini im Endspiel 350 Punkte eingefahren. Verloren hat Fritz übrigens auch ein Match: Im City Final in Sydney gegen Cameron Norrie. So ganz nebenbei hat es sich für Taylor Fritz auch finanziell gelobt: Sein Preisgeld beim United Cup belief sich insgesamt auf 765.760.- US Dollar.

Pegula und Keys die eifrigsten Punkte-Sammlerinnen

Frances Tiafoe hat 260 Zähler gutgeschrieben bekommen (also auch noch mehr als Djokovic und Griekspoor), Stefanos Tsitsipas 225. Danach folgen Cameron Norrie mit 175 und Matteo Berrettini mit 160.

Auch bei den Frauen haben zwei Amerikanerinnen die Nase vorne: Jessica Pegula mit 310 Punkten vor Madison Keys mit 210. Das reicht in der Jahreswertung allerdings nicht zur Führung: Denn Aryna Sabalenka hat ja gleichzeitig mit dem United Cup ein 500er-Turnier in Adelaide für sich entschieden.