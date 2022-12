United Cup: Hoppla! Rafael Nadal stolpert gegen Cameron Norrie

Kleine Überraschung beim United Cup in Australien: Denn Cameron Norrie konnte sich im fünften Versuch erstmals gegen Rafael Nadal behaupten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2022, 08:55 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird über die Pleite gegen Cameron Norrie hinwegkommen

In der abgelaufenen Saison hat es mit der ersten Niederlage von Rafael Nadal bis zum Endspiel von Indian Wells gegen Taylor Fritz gedauert. Diesmal ging es wesentlich schneller. Denn Nadal unterlag gleich bei seinem ersten Auftritt beim United Cup Cameron Norrie mit 6:3, 3:6 und 4:6. Was auch insofern bemerkenswert ist, als dass Norrie in den bisherigen vier Begegnungen mit Nadal noch nicht einmal ein Satzgewinn gelungen war.

Danach sah es im ersten Match der Abendsession in Sydney zunächst auch nicht aus. Aber gegen Ende des zweiten Satzes leistete sich Nadal 15 schwache Minuten, eröffnete den Entscheidungssatz gleich mit zwei Doppelfehlern. Und Norrie schaffte es, den Vorsprung über die Ziellinie zu retten. Womit es sich für die Briten auch in dieser Partie sehr gut anlässt. Zum Auftakt hatten Norrie und Co. die GastgeberInnen aus Australien sicher in die Schranken gewiesen.

Nadal nun gegen de Minaur

Gegen eben die wird es auch den zweiten Auftritt von Rafael Nadal geben. Allerdings nicht wie vor Beginn des Wettbewerbs avisiert gegen Nick Kyrgios, sondern gegen Alex de Minaur. Kyrgios hatte seine Teilnahme kurz vor dem ersten Match mit der Begründung zurückgezogen, dass er sich lieber auf die Australian Open vorbereitet.

Der Sieg von Norrie gegen Nadal hat beinahe historische Dimensionen: Denn er ist nach Andy Murray erst der zweite britische Spieler, dem es gelang, Rafael Nadal während dessen 20-jähriger Karriere auf der ATP-Tour zu schlagen.