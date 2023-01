United Cup: Nadal verliert erneut, Tsitsipas souverän

Rafael Nadal hat auch sein zweites Match beim United Cup 2022 verloren. Der Spanier unterlag Alex de Minaur mit 6:3, 1:6 und 5:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2023, 12:13 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist noch nicht in Tritt gekommen

Was für ein Match, was für eine Stimmung am Montag in Sydney. Und am Ende war es Alex de Minaur, der mit seinem ersten Sieg im vierten Treffen gegen Rafael Nadal die Fans in Ekstase brachte. Dabei sah es nach dem gewonnenen ersten Satz aus Sicht von de Minaur nicht gut aus - denn Nadal führte auch im zweiten Durchgang mit 1:0 mit einem Break. Aber wie schon gegen Cameron Norrie riss beim spanischen Großmeister der Faden.

Im dritten Satz führte de Minaur zunächst mit einem Break, Nadal schaffte den Ausgleich. Im elften Spiel schaffte der Lokalmatador das letztlich entscheidende Break zum 6:5. Und servierte mit vier ersten Aufschlägen souverän aus. Damit startet Spanien wieder mit einem Defizit wie schon gegen Großbritannien. Diese Partie ging letztendlich mit 1:4 verloren.

In Perth ging derweil Stefanos Tsitsipas zum zweiten Mal als Sieger einer Partie beim United Cup 2023 vom Court. Nach dem dramatischen Erfolg gegen Grigor Dimitrov, der erst im Tiebreak des dritten Satzes feststand, gewann Tsitsipas nunmehr gegen David Goffin mit 6:3 und 6:2.