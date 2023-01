United Cup: Rafael Nadal kritisiert das Format

Rafael Nadal hat nach dem Aus des spanischen Teams Änderungen am Modus des United Cups gefordert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 17:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal musste beim United Cup zwei Niederlagen einstecken

Seit Mittwoch stehen beim United Cup die Halbfinalisten fest. Das letzte Duell der City Finals in Perth zwischen Griechenland und Kroatien hätte dabei nicht spannender verlaufen können, setzten sich Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas doch erst im alles entscheidenden Mixed-Doppel gegen Petra Martic und Borna Gojo durch.

Das erste große Highlight des United Cups darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der neu geschaffene Team-Wettbewerb zweifellos viel Luft nach oben hat. Dem Mixed-Doppel - eigentlich so etwas wie der Unique Selling Point - kam viel zu wenig Bedeutung zu, darüber hinaus gingen in den ersten Tagen der neuen Saison einige Matches ohne sportlichen Wert über die Bühne.

Spanien, Australien und der Kampf um die Goldene Ananas

Bestes Beispiel hierfür ist das Duell zwischen Spanien und Australien, bei dem die beiden Mannschaften nach der vorzeitigen Qualifikation Großbritanniens umgangssprachlich nur noch um die Goldene Ananas kämpften. Dieser Umstand sorgte auch bei Superstar Rafael Nadal für Unmut. "Dass wir umsonst spielen", so der Mallorquiner, sei nicht so toll gewesen.

"Ich glaube wirklich, dass in einer Dreiergruppe der Verlierer des ersten Spiels gegen das Team spielen muss, das noch nicht gespielt hat. Denn das macht den Wettbewerb viel interessanter", führte Nadal weiter aus. "Alle Spiele sollten einen Sinn haben. Das ist der Punkt, der meiner Meinung nach für die Zukunft verbessert werden muss.“

Nadal: "Die Idee ist großartig"

Dem grundsätzlichen Gedanken des United Cups kann Nadal allerdings einiges abgewinnen. "Die Konkurrenz ist großartig, die Idee ist großartig", erklärte der 22-fache Grand-Slam-Sieger, der sowohl gegen Cameron Norrie als auch gegen Alex de Minaur eine Satzführung verspielte.

Trotz seiner beiden Niederlagen zeigte sich Nadal vor den am 16. Januar beginnenden Australian Open nicht beunruhigt: "Ich habe einen wichtigen Teil, den ich verbessern muss, aber ich denke, dass ich es schaffen kann. Ich war hier sehr nah dran, zwei großartige Spieler zu schlagen." Nadal geht in Melbourne als Titelverteidiger an den Start.