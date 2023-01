United Cup: USA gehen im Endspiel mit 2:0 in Führung

Jessica Pegula und Frances Tiafoe haben in den ersten beiden Matches des Endspiels beim United Cup in Sydney die Weichen auf einen US-amerikanischen Sieg gestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 07:44 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat für die USA auch im Finale gepunktet

Die USA sind mit dem ausgeglichensten Team an den Start des United Cups gegangen. Und das machte sich auch in den ersten beiden Matches im Endspiel des neu geschaffenen Mannschaftswettbewerbs in Sydney bezahlt. Denn weil Frances Tiafoe von der Aufgabe von Lorenzo Musetti beim Stand von 2:6 aus Sicht des Italieners profitierte, und sich auch Jessica Pegula gegen Martina Trevisan mit 6:4 und 6:2 schadlos hielt, benötigen die AmerikanerInnen in der Abend Session lediglich noch einen Sieg.

Den könnte schon Taylor Fritz im Spitzeneinzel gegen Matteo Berrettini besorgen. Sollte den Italienern der Anschluss gelingen, ist Madison Keys im Vergleich mit Lucia Bronzetti allerdings wiederum haushohe Favoritin.