United Cup: Wer schafft den Einzug ins Finale?

Eigentlich sollten die USA sehr gute Aussichten auf einen Finalplatz beim United Cup 2023 haben. Aber weder ist Polen im Duell mit den Amjis zu unterschätzen noch die ItalienerInnen gegen Griechenland.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 12:35 Uhr

© Getty Images Warum eigentlich nicht Griechenland?

Der United Cup zieht also ein Häusl weiter, heute dürfen sich drei der vier verbliebenen Nationen in Richtung Sydney aufmachen. Den US-AmerikanerInnen bleibt dies erspart, Fritz, Pegula und Co. haben sich mit der Ken Rosewall Arena schon während der letzten Tage vertraut machen können. Von einem Heimvorteil zu sprechen, wäre natürlich verfehlt. Nach den bisherigen Erfahrungen beim United Cup wird wohl Team Griechenland am meisten Unterstützung von den Rängen erfahren.

Nach den dramatischen City Finals am Mittwoch werden die Finalisten nun aber wieder über zwei Tage ermittelt. Und wer bei Griechenland gegen Italien und Polen gegen die USA jeweils auf ein Unentschieden nach den ersten beiden Einzeln setzt, der wird dafür keine große Quote einfahren können.

Berrettini und Tsitsipas bislang unbesiegt

Alles in allem sind die USA sicherlich am besten aufgestellt, mit vier SpielerInnen, die immer verdächtig sind, ihre Partien auch gewinnen zu können. Polen führt allerdings Iga Swiatek ins Feld, die nicht nur gegen Jessica Pegula ziemlich eindeutig zu favorisieren ist. Andererseits: Daniel Michalski wird gegen Frances Tiafoe am morgigen Freitag nicht viel Licht sehen.

Dasselbe gilt wohl auch für Mihail Pervolarakis, so der denn gegen Lorenzo Musetti zum Zug kommen sollte. Die Italiener sind quasi als Lucky Loser in die Vorschlussrunde eingezogen, was aber nicht heißt, dass sie keine Chancen auf das Finale hätten. Maria Sakkari wird Griechenland zwar gegen Martina einen Punkt bescheren, der bislang noch ungeschlagene Matteo Berrettini geht gegen den ebenfalls noch unbesiegten Stefanos Tsitsipas am Samstag aber keineswegs als Außenseiter in die Partie.

Vielleicht, und darauf darf der neutralen Tennisfan ja hoffen, fällt die Entscheidung über die beiden Finalnationen ja in den jeweiligen Mixed Doppeln. Da wiederum hätten wohl Polen mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz und Griechenland mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari die Favoritenrolle inne.