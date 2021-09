US Open 2021: Alcaraz, die Kanadier, Bowls - die Bilanz der ersten Woche

Drei Runden sind bei den US Open 2021 gespielt. Zeit für eine kleine Bilanz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2021, 05:27 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in der ersten Woche der US Open viel Spaß gemacht

Bestes Match der Woche

Jetzt könnten wir natürlich ganz faul sein und sagen: Carlos Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas. And you know what? Das machen wir auch. Die Atmosphäre im Arthur Ashe Stadium war magisch an diesem Freitag, in Abschnitten auch ein wenig gehässig. Nicht ganz fair, nicht ganz fein, was die amerikanischen Fans da mit Tsitsipas veranstaltet haben, die Behandlungs- und Umkleidepausen fielen alles in allem zu lange aus. Aber das Niveau des Matches: außerirdisch. Und wenn Tsitsipas sagt, dass er noch nie gegen jemanden gespielt hat, der den Ball härter schlägt als Alcaraz, dann nehmen wir das als bare Münze. Außerdem: Dass der 18-jährige Alcaraz im größten Match seiner Karriere in den entscheidenden Phasen frech und mit einem Plan (Stopps!!!) spielt, das war einfach außergewöhnlich.

Überraschungsgast der Woche

Bei Olympia haben wir uns ja am am gemischten Doppel sehr erfreut, bei den Majors ebbt die Begeisterung da in der Regel doch deutlich ab. Was aber zeigt uns das Tableau im Mixed bei den US Open? Belinda Bencic. Die Olympiasiegerin. Im Einzel. Erstaunlich dabei: Bencic darf sich durchaus Chancen ausrechnen, im Single-Wettbewerb den Titel in New York zu holen. Da kommt das doppelte Engagement doch sehr überraschend. Mit Filip Polasek hatte sich Bencic jedenfalls einen ambitionierten Partner geschnappt. Die Auslosung war dagegen eher suboptimal: Gegen Denise Krawczyk und Joe Salisbury, das an Position zwei gesetzte Paar, kam das Aus gleich im ersten Match.

Nation der Woche

Der Freitag war ein guter Tag für die kanadischen Tennisspieler, der Samstag nicht viel schlechter. Leylah Fernandez nahm bekanntlich Naomi Osaka aus dem Wettbewerb, Félix Auger-Aliassime gewann eine Zitterpartie gegen Roberto Bautista-Agut. Bianca Andreescu wiederum bleibt bei den US Open unbesiegt, der Erfolg gegen Greet Minnen war überaus beeindruckend. Kleiner Haken: Denis Shapovalov hat sich spät am Samstag nicht für das Achtelfinale qualifizieren können. Aber die Quote stimmt.

Liebling der Woche

In Wimbledon mag es ja noch den Umständen und einer Wildcard geschuldet gewesen sein. Aber was Emma Raducanu bei den US Open anbietet, das ist schlichtweg beeindruckend. Aus der Qualifikation gekommen steht die Britin schon im Achtelfinale, verkauft sich bei Interviews charmant und hat bei ihrem letzten Auftritt Sara Sorribes Tormo, man kann es nicht anders sagen, vom Platz geschossen. Nur ein Game ließ Raducanu der Spanierin. Und die hat bei den Olympischen Spielen immerhin Ash Barty verabschiedet.

Gewinner im Food Court

Der Verbraucherhinweis sei gleich vorangestellt: Die Preise für jede Art von Speisen im National Tennis Center sind absurd hoch. Für weniger als zehn US Dollar bekommt man lediglich eine Kugel Eis, die aber immerhin entweder in der Waffel oder im Becher. Und einen durchsichtigen Regenponcho aus dünnem Plastik, der früher oder später seinen Weg in die Weltmeere finden wird. Optionen gibt es ausreichend viele, kein Vergleich zum monothematischen (wenn auch billigeren) Angebot in Roland Garros. Der Trend geht aber zur Bowl: Was man früher mal auf einem Teller fein drapiert hat, wird jetzt einfach in eine kleine Schüssel aus Karton (wenigstens das) geworfen und als Gesamtkunstwerk verkauft.

© privat/tennisnet Ganz wichtig: die Proteine!

Ganz wichtig dabei: Die Proteine. Die sich im wesentlichen auf die Kategorien Schwein, Huhn und Rind beziehen. Vegetarisches gibt es auch zu kaufen, ein Blick auf die Tische im Food Corner legt nahe, dass der US-amerikanische Fan eher zum Fleisch neigt.