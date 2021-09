US Open 2021: Gauff und McNally werfen Topfavoritinnen raus

Cori Gauff und Cathy McNally haben bei den US Open 2021 eine Überraschung geschafft. Die beiden US-Amerikanerinnen besiegten Elise Mertens und Su-Wei Hsieh mit 6:3 und 7:6 (1).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2021, 00:37 Uhr

© Getty Images Cathy McNally und Cori Gauff stehen bei den US Open im Halbfinale

Die beste Stimmung des Mittwochs gab es zweifellos im Louis Armstrong Stadium. Dort sorgten die beiden US-Youngster Cori Gauff und Cathy McNally für ein volles Haus. Und eine ausgemachte Überraschung. Denn die an Position elf gesetzten Gauff und McNally warfen die Turnierfavoritinnen Elise Mertens und Su-Wei Hsieh mit 6:3 und 7:6 (1) aus dem Wettbewerb.

Damit stehen Gauff/McNally bereits im Halbfinale. Dort treffen sie auf Gabriela Dabrowski aus Kanada und Luisa Stefani aus Brasilien, das an Position fünf gesetzte Paar. In der unteren Tableau-Hälfte haben sich bislang Samantha Stosur und Shang Zhuai einen Platz in der Vorschlussrunde gesichert. Die beiden warten auf die Siegerinnen der Partie zwischen den beiden Rumäninnen Monica Nicolescu und Elena-Gabriela Ruse und Alex Guarachi und Denise Krawczyk.

Hier das Doppel-Tableau bei den Frauen